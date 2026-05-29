El ‘olvidado’ estadio del fútbol chileno que será remodelado para volver a Primera División

El concejo municipal de Limache aprobó una inversión de $260 millones para remodelar el estadio Ángel Navarrete Candia.

Un olvidado estadio del fútbol chileno será protagonista de una tremenda remodelación con el objetivo de volver a Primera División. Esto, luego que el Concejo Municipal de Limache aprobara de manera unánime el proyecto para construir nuevas graderías en el Estadio Ángel Navarrete Candia.

La iniciativa será financiada mediante recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y contempla una inversión cercana a los $260 millones. Además, las obras tendrán un plazo de ejecución estimado de 133 días.

El proyecto considera la instalación de modernas estructuras de acero, dejando atrás los tradicionales tablones de madera que actualmente existen en el recinto deportivo.

Así luce actualmente el estadio Ángel Navarrete Candia (@EstadiosdeChile).

Gracias a esta remodelación, el estadio podrá aumentar su capacidad en cerca de 700 espectadores, un paso importante para seguir adecuando el recinto a las exigencias del fútbol profesional chileno.

“Hemos dado un paso más para que Deportes Limache pueda jugar en Limache. Este es el primer aumento de capacidad del estadio que, junto a otras obras, darán las condiciones necesarias”, destacó el concejal Danilo Sandoval.

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La noticia llega en un gran momento para el cuadro tomatero, que marcha como una de las revelaciones de la Liga de Primera 2026. El Estadio Ángel Navarrete Candia no alberga un partido de Primera División desde hace 15 años cuando San Luis ofició de local mientras remodelaban el Lucio Fariña.

En síntesis…