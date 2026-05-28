Los traspasos de futbolistas entre los archirrivales del balompié criollo siempre dejan secuelas, mitos y heridas que tardan décadas en sanar.

En una reveladora conversación en el programa El Almanaque de Florete, el histórico defensor mundialista Pedro Reyes rompió el silencio y revivió su bullado fichaje por Universidad de Chile en la temporada 2002, justo después de haber sido multicampeón y referente en Colo Colo.

El mundialista quiso echar por tierra las especulaciones de la época y aclaró de entrada que su intención inicial no era cruzar la vereda de enfrente, sino que las decisiones de la dirigencia alba de ese entonces le impidieron retornar al Estadio Monumental.

“Eso es 2002… claro, yo no tuve la posibilidad de llegar a Colo Colo, la gente que estaba a cargo ahí no me quiso… no pude llegar”, desclasificó el exzaguero con total honestidad.

Ante la imposibilidad de regresar a Pedrero, apareció un llamado clave desde el entonces Caracol Azul que cambió su destino institucional.

“Llego a la U porque tenía… el técnico era amigo mío, Víctor Hugo Castañeda. Él me abre las puertas y, bueno, no dudo en ir por la amistad”, confesó, apuntando a que el lazo afectivo con el estratega laico fue el motor principal para aceptar la propuesta universitaria.

Pedro Reyes volvió a Colo Colo en el staff técnico de José Luis Sierra

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El respeto laico y el dolor del hincha albo

A pesar de la alta tensión que significaba defender los colores del rival histórico, Reyes atesora un balance sumamente positivo de su estadía en la escuadra estudiantil. “La gente me trató con mucho respeto, no tengo nada de qué quejarme ahí”, valoró el exseleccionado chileno, aunque asume con total madurez el impacto que generó su decisión en la parcialidad colocolina.

“Sé que la hinchada de Colo Colo claro, quedó dolida, y es normal. Yo ahora entiendo el raciocinio de un hincha, es distinto, está claro, y yo lo entiendo. No doy drama en ese aspecto”, argumentó de manera empática.

Para cerrar, Reyes puso su carrera profesional por encima de las divisiones de las hinchadas: “Me quedo con lo entregado no solamente en Colo Colo y la U, sino que en todos los equipos… y que también vestí la camiseta de la Selección, que es la más importante de todas, así que esa cubre cualquier otra. Feliz de haber tenido una carrera”, concluyó en El Almanaque de Florete.