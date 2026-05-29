El DT de la Selección Chilena abordó el caso del mediocampista, que no estará presente ante Portugal y RD Congo.

La Selección Chilena se prepara para enfrentar a Portugal y República Democrática del Congo. En la antesala de dichos encuentros, Nicolás Córdova alzó la voz por una importante baja.

Para estos duelos, el cuerpo técnico no contará con Erick Pulgar. Sin embargo, el mediocampista de 32 años está sano, por lo que surgió la duda de por qué no dirá presente. ¿Qué ocurrió?

En conferencia de prensa, el DT explicó con peras y manzanas qué pasa con el futbolista del Flamengo. A pesar de rechazar el llamado, sigue teniendo las puertas abiertas en La Roja.

“Siempre ha estado en la órbita de ser llamado. Creo que es uno de los jugadores más importantes que hoy tenemos en el extranjero, jugando a un muy buen nivel y él por temas personales ha preferido decir que no“, lanzó.

“Esas son respuestas que él tiene que dar. No voy a hacer un juicio de valor del porqué no está acá. Nosotros sí queremos que esté y él evaluará en qué momento se volverá a integrar, si es que se vuelve a integrar”, agregó.

Erick Pulgar no estará en la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

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La sorpresa de Nicolás Córdova en La Roja

Y, por contraparte, el entrenador comentó la presencia de Nils Reichmuth en el combinado nacional. Actualmente, el volante de 24 años milita en el FC Thun de la Superliga de Suiza.

“Es parte de un proceso que ya llevamos desde hace un rato, que es buscar jugadores que tengan la posibilidad de tener el pasaporte chileno en otras ligas”, expresó.

En resumen:

El entrenador Nicolás Córdova explicó que la ausencia del mediocampista Erick Pulgar en la convocatoria se debe a motivos personales del jugador.

explicó que la ausencia del mediocampista Erick Pulgar en la convocatoria se debe a motivos personales del jugador. El volante Erick Pulgar , de 32 años de edad y actual figura del Flamengo, optó por no asistir a la citación de La Roja.

, de 32 años de edad y actual figura del Flamengo, optó por no asistir a la citación de La Roja. El estratega Nicolás Córdova destacó la incorporación del mediocampista de 24 años Nils Reichmuth, quien milita en el FC Thun de Suiza.