El mercado de pases del fútbol chileno podría estar ad portas de vivir uno de los golpes más remecedores de toda su historia

Mientras Alexis Sánchez vive sus últimas semanas bajo contrato con el Sevilla, las dudas sobre su próximo destino profesional comienzan a despejarse con una pista que llena de ilusión a todo el pueblo azul.

El gran sueño de infancia del tocopillano de vestirse con la camiseta del “Chuncho” sumó un capítulo clave e indirecto en Santiago, el cual repite con exactitud la misma fórmula que permitió el retorno de otra leyenda de la Generación Dorada.

La noticia que encendió las alarmas en el Centro Deportivo Azul proviene directamente desde el plano inmobiliario del atacante. Según reveló La Magia Azul, la imponente e histórica mansión que posee el “Niño Maravilla” en el exclusivo sector de Lo Curro, en la comuna de Vitacura, está siendo sometida a una profunda y completa remodelación en sus estructuras.

Las intensas obras en la propiedad —adquirida por el ariete en 2019 y apodada por los vecinos como “La Bestia”— apuntan a dejar el inmueble en perfectas condiciones edilicias. Esto se convertiría de manera inminente en el hogar definitivo donde el histórico futbolista de 37 años planea establecerse junto a sus cercanos en su inminente retorno al país.

Hay una coincidencia entre lo que está haciendo Alexis en Santiago y lo que ocurrió con Charles Aránguiz.

La coincidencia con Charles Aránguiz y las puertas abiertas en Azul Azul

Este movimiento doméstico no es un detalle menor en el mundo de las cábalas y las negociaciones. En las huestes universitarias recuerdan con optimismo que, antes de concretar su regreso definitivo al club, Charles Aránguiz gestionó exactamente los mismos trabajos de remodelación en su casa en Santiago. Una vez que concluyeron los arreglos de su hogar, el “Príncipe” estampó la firma en su actual contrato con el Chuncho.

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Aunque el atacante maneja ofertas e intereses desde la MLS, el fútbol argentino y poderosos clubes de Brasil, en el Centro Deportivo Azul ya se mueven con todo. Desde la dirigencia de Azul Azul ya le avisaron formalmente que tiene las puertas abiertas de par en par. De hecho, la propia presidenta de la concesionaria, Cecilia Pérez, manifestó públicamente que esperan a Alexis Sánchez con los brazos abiertos y que el anhelado fichaje por Universidad de Chile depende única y exclusivamente de la voluntad del jugador.

La casa de Alexis Sánchez en Lo Curro