El partido de la Fecha 15 de la Liga de Primera 2026 que se podrá ver EN VIVO, GRATIS y por TV abierta

Sólo un compromiso de la Fecha 15 de la Liga de Primera 2026 se podrá ver completamente gratis y por TV abierta.

La Fecha 15 de la Liga de Primera 2026 comenzó el día de ayer con el empate entre Audax Italiano y Deportes La Serena en el Estadio Bicentenario de La Florida, resultado que no le sirve de mucho a ninguno de los dos equipos.

Pasado el mediodía de este sábado 13 de junio, Coquimbo Unido saltará a la cancha del Estadio Francisco Sánchez Rumoroso para enfrentar a O’Higgins de Rancagua, uno de los duelos más atractivos de la jornada.

Un poco después, a las 3 de la tarde, Everton recibe a Palestino en el Estadio Sausalito con la particularidad de que este encuentro se transmitirá absolutamente GRATIS y por TV abierta según señaló Canal 13.

Everton y Palestino chocan en Viña. | Foto: Photosport

El compromiso es de suma importancia para ambos equipos y los ruleteros quieren lograr los tres puntos para consolidarse de lleno en puestos de copas internacionales pensando en la próxima temporada.

De momento, el cuadro viñamarino marcha en el cuarto lugar de la Liga de Primera 2026 con 22 puntos, mientras que el conjunto árabe lo hace en la séptima posición con una unidad menos y fuera de puestos de clasificación.

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Everton vs. Palestino: Día y hora

Everton y Palestino chocarán este sábado 13 de junio a partir de las 3 de la tarde de Chile continental.

TV: ¿Cómo ver el partido?

Canal 13 transmitirá el encuentro a través de su señal 2 y T13 en vivo. Además, TNT Sports Premium también lo dará.

Internet: Así se podrá seguir

HBO MAX en su Plan Premium será el encargado de dar el partido.