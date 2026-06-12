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Fútbol chileno

Tras Audax Italiano vs. La Serena: así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera

El cuadro granate se imponía por la mínima, pero la reacción itálica llegó cerca del epílogo en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Audax Italiano recibió a Deportes La Serena.
© PhotosportAudax Italiano recibió a Deportes La Serena.

La Liga de Primera 2026 está al rojo vivo y ello quedó demostrado en el empate 1-1 entre Audax Italiano y Deportes La Serena en la fecha 15. El elenco local luchó y evitó una desgracia.

Con gol de Gonzalo Escalante en el minuto 74, el cuadro granate se imponía sufridamente en el Estadio Bicentenario de La Florida. A través del juego áereo, decretó el 1-0 parcial.

Sin embargo, Diego Coelho salvó a los itálicos en el minuto 83. Con un certero cabezazo (tras un previo pivoteo) no perdonó y generó la algarabía de los hinchas presentes con el 1-1 final.

De esta manera, Deportes La Serena se ubica en la duodécima posición del certamen local con 18 puntos, a tres de quedar en ubicación de clasificación a certámenes internacionales (Copa Sudamericana).

Por su parte, Audax Italiano quedó relegado al decimotercer lugar con 16 unidades. La situación es compleja: está a tan solo dos casilleros de la pérdida de la categoría.

Audax Italiano empató contra Deportes La Serena por la Liga de Primera. (Imagen: Photosport)

Audax Italiano empató contra Deportes La Serena por la Liga de Primera. (Imagen: Photosport)

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera

# Equipos PTS J G E P +/- Últimas
1 Colo Colo 33 14 11 0 3 14 V V V V V
2 U. Católica 23 14 7 2 5 11 V D V D D
3 Coquimbo 23 14 7 2 5 4 V E V D V
4 Everton 22 14 6 4 4 5 V E V V E
5 Huachipato 22 14 7 1 6 1 D D V E V
6 Limache 21 14 6 3 5 8 D D D E V
7 Palestino 21 14 6 3 5 1 E V V D V
8 Ñublense 21 14 6 3 5 -1 V E D D E
9 U. de Chile 20 13 5 5 3 5 V D V E D
10 O’Higgins 19 13 6 1 6 -1 D D V V D
11 U. de Concepción 19 14 5 4 5 -9 E E V D D
12 La Serena 18 15 4 6 5 -4 E D V D E
13 Audax Italiano 16 15 4 4 7 -3 E E V D E
14 Cobresal 13 14 4 1 9 -7 D D V D D
15 Dep. Concepción 11 14 3 2 9 -10 D V D V E
16 U. La Calera 11 14 3 2 9 -14 E D D D V
Martín Aliaga
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