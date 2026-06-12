El cuadro granate se imponía por la mínima, pero la reacción itálica llegó cerca del epílogo en el Estadio Bicentenario de La Florida.

La Liga de Primera 2026 está al rojo vivo y ello quedó demostrado en el empate 1-1 entre Audax Italiano y Deportes La Serena en la fecha 15. El elenco local luchó y evitó una desgracia.

Con gol de Gonzalo Escalante en el minuto 74, el cuadro granate se imponía sufridamente en el Estadio Bicentenario de La Florida. A través del juego áereo, decretó el 1-0 parcial.

Sin embargo, Diego Coelho salvó a los itálicos en el minuto 83. Con un certero cabezazo (tras un previo pivoteo) no perdonó y generó la algarabía de los hinchas presentes con el 1-1 final.

De esta manera, Deportes La Serena se ubica en la duodécima posición del certamen local con 18 puntos, a tres de quedar en ubicación de clasificación a certámenes internacionales (Copa Sudamericana).

Por su parte, Audax Italiano quedó relegado al decimotercer lugar con 16 unidades. La situación es compleja: está a tan solo dos casilleros de la pérdida de la categoría.

Audax Italiano empató contra Deportes La Serena por la Liga de Primera. (Imagen: Photosport)

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Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera