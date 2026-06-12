La Liga de Primera 2026 está al rojo vivo y ello quedó demostrado en el empate 1-1 entre Audax Italiano y Deportes La Serena en la fecha 15. El elenco local luchó y evitó una desgracia.
Con gol de Gonzalo Escalante en el minuto 74, el cuadro granate se imponía sufridamente en el Estadio Bicentenario de La Florida. A través del juego áereo, decretó el 1-0 parcial.
Sin embargo, Diego Coelho salvó a los itálicos en el minuto 83. Con un certero cabezazo (tras un previo pivoteo) no perdonó y generó la algarabía de los hinchas presentes con el 1-1 final.
De esta manera, Deportes La Serena se ubica en la duodécima posición del certamen local con 18 puntos, a tres de quedar en ubicación de clasificación a certámenes internacionales (Copa Sudamericana).
Por su parte, Audax Italiano quedó relegado al decimotercer lugar con 16 unidades. La situación es compleja: está a tan solo dos casilleros de la pérdida de la categoría.
Audax Italiano empató contra Deportes La Serena por la Liga de Primera. (Imagen: Photosport)
Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera
|#
|Equipos
|PTS
|J
|G
|E
|P
|+/-
|Últimas
|1
|Colo Colo
|33
|14
|11
|0
|3
|14
|V V V V V
|2
|U. Católica
|23
|14
|7
|2
|5
|11
|V D V D D
|3
|Coquimbo
|23
|14
|7
|2
|5
|4
|V E V D V
|4
|Everton
|22
|14
|6
|4
|4
|5
|V E V V E
|5
|Huachipato
|22
|14
|7
|1
|6
|1
|D D V E V
|6
|Limache
|21
|14
|6
|3
|5
|8
|D D D E V
|7
|Palestino
|21
|14
|6
|3
|5
|1
|E V V D V
|8
|Ñublense
|21
|14
|6
|3
|5
|-1
|V E D D E
|9
|U. de Chile
|20
|13
|5
|5
|3
|5
|V D V E D
|10
|O’Higgins
|19
|13
|6
|1
|6
|-1
|D D V V D
|11
|U. de Concepción
|19
|14
|5
|4
|5
|-9
|E E V D D
|12
|La Serena
|18
|15
|4
|6
|5
|-4
|E D V D E
|13
|Audax Italiano
|16
|15
|4
|4
|7
|-3
|E E V D E
|14
|Cobresal
|13
|14
|4
|1
|9
|-7
|D D V D D
|15
|Dep. Concepción
|11
|14
|3
|2
|9
|-10
|D V D V E
|16
|U. La Calera
|11
|14
|3
|2
|9
|-14
|E D D D V