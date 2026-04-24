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Liga de Primera

El partido del fútbol chileno que irá GRATIS y por TV abierta este fin de semana

Canal 13 anunció el atractivo partido de la fecha 11 de la Liga de Primera que transmitirá gratis y en vivo este fin de semana.

¡Partidazo por TV abierta este fin de semana!
© Photosport¡Partidazo por TV abierta este fin de semana!

Este fin de semana asoma un duelo clave en la parte alta de la tabla de posiciones. Ñublense recibe a O’Higgins por la fecha 11 de la Liga de Primera, en un choque que enfrenta a dos equipos separados por apenas un punto y que será transmitido por TV abierta.

El conjunto chillanejo llega en la quinta posición con 17 unidades, tras igualar 1-1 ante Coquimbo Unido en el Sánchez Rumoroso. En tanto, el elenco rancagüino es sexto con 16 puntos y viene en alza luego de una tremenda remontada para vencer 3-2 a Cobresal en El Salvador.

Ahora, el ‘Capo de Provincia’ enfrentará a uno de los equipos más fuertes como local en la temporada en la antesala de su enfrentamiento por Copa Sudamericana ante Boston River.

O’Higgins visitará a Ñublense en Chillán por la fecha 11 de la Liga de Primera (Photosport).

O’Higgins visitará a Ñublense en Chillán por la fecha 11 de la Liga de Primera (Photosport).

A qué hora juegan Ñublense vs. O’Higgins

El compromiso se disputará este sábado 25 de abril desde las 15:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán, en un cruce que puede marcar posiciones en la lucha por los puestos de avanzada.

Cómo ver EN VIVO y Gratis Ñublense vs. O’Higgins

El partido contará con transmisión en TV abierta a través del canal T13 en vivo, además de su señal de streaming en 13GO, ampliando el alcance de un encuentro que promete intensidad y buen fútbol.

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Así marcha la tabla de posiciones

Pos. Equipo Pts PJ G E P GF GC Dif
1 Deportes Limache 20 10 6 2 2 23 9 +14
2 Huachipato 18 10 6 0 4 18 14 +4
3 Colo-Colo 18 9 6 0 3 9 5 +4
4 U. Católica 17 10 5 2 3 24 16 +8
5 Ñublense 17 10 4 5 1 11 7 +4
6 O’Higgins 16 10 5 1 4 15 16 -1
7 U. de Chile 14 10 3 5 2 10 6 +4
8 Palestino 14 11 4 2 5 14 18 -4
9 Univ. Concepción 14 10 4 2 4 8 17 -9
10 Coquimbo Unido 13 9 4 1 4 12 11 +1
11 La Serena 13 10 3 4 3 13 14 -1
12 Everton 12 10 3 3 4 9 9 0
13 Audax Italiano 10 10 3 1 6 13 14 -1
14 Cobresal 10 10 3 1 6 16 20 -4
15 U. La Calera 10 10 3 1 6 9 19 -10
16 Concepción 8 11 2 2 7 8 17 -9
Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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