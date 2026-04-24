Este fin de semana asoma un duelo clave en la parte alta de la tabla de posiciones. Ñublense recibe a O’Higgins por la fecha 11 de la Liga de Primera, en un choque que enfrenta a dos equipos separados por apenas un punto y que será transmitido por TV abierta.

El conjunto chillanejo llega en la quinta posición con 17 unidades, tras igualar 1-1 ante Coquimbo Unido en el Sánchez Rumoroso. En tanto, el elenco rancagüino es sexto con 16 puntos y viene en alza luego de una tremenda remontada para vencer 3-2 a Cobresal en El Salvador.

Ahora, el ‘Capo de Provincia’ enfrentará a uno de los equipos más fuertes como local en la temporada en la antesala de su enfrentamiento por Copa Sudamericana ante Boston River.

O’Higgins visitará a Ñublense en Chillán por la fecha 11 de la Liga de Primera (Photosport).

A qué hora juegan Ñublense vs. O’Higgins

El compromiso se disputará este sábado 25 de abril desde las 15:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán, en un cruce que puede marcar posiciones en la lucha por los puestos de avanzada.

Cómo ver EN VIVO y Gratis Ñublense vs. O’Higgins

El partido contará con transmisión en TV abierta a través del canal T13 en vivo, además de su señal de streaming en 13GO, ampliando el alcance de un encuentro que promete intensidad y buen fútbol.

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Así marcha la tabla de posiciones