Este fin de semana asoma un duelo clave en la parte alta de la tabla de posiciones. Ñublense recibe a O’Higgins por la fecha 11 de la Liga de Primera, en un choque que enfrenta a dos equipos separados por apenas un punto y que será transmitido por TV abierta.
El conjunto chillanejo llega en la quinta posición con 17 unidades, tras igualar 1-1 ante Coquimbo Unido en el Sánchez Rumoroso. En tanto, el elenco rancagüino es sexto con 16 puntos y viene en alza luego de una tremenda remontada para vencer 3-2 a Cobresal en El Salvador.
Ahora, el ‘Capo de Provincia’ enfrentará a uno de los equipos más fuertes como local en la temporada en la antesala de su enfrentamiento por Copa Sudamericana ante Boston River.
O’Higgins visitará a Ñublense en Chillán por la fecha 11 de la Liga de Primera (Photosport).
A qué hora juegan Ñublense vs. O’Higgins
El compromiso se disputará este sábado 25 de abril desde las 15:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán, en un cruce que puede marcar posiciones en la lucha por los puestos de avanzada.
Cómo ver EN VIVO y Gratis Ñublense vs. O’Higgins
El partido contará con transmisión en TV abierta a través del canal T13 en vivo, además de su señal de streaming en 13GO, ampliando el alcance de un encuentro que promete intensidad y buen fútbol.
Así marcha la tabla de posiciones
|Pos.
|Equipo
|Pts
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif
|1
|Deportes Limache
|20
|10
|6
|2
|2
|23
|9
|+14
|2
|Huachipato
|18
|10
|6
|0
|4
|18
|14
|+4
|3
|Colo-Colo
|18
|9
|6
|0
|3
|9
|5
|+4
|4
|U. Católica
|17
|10
|5
|2
|3
|24
|16
|+8
|5
|Ñublense
|17
|10
|4
|5
|1
|11
|7
|+4
|6
|O’Higgins
|16
|10
|5
|1
|4
|15
|16
|-1
|7
|U. de Chile
|14
|10
|3
|5
|2
|10
|6
|+4
|8
|Palestino
|14
|11
|4
|2
|5
|14
|18
|-4
|9
|Univ. Concepción
|14
|10
|4
|2
|4
|8
|17
|-9
|10
|Coquimbo Unido
|13
|9
|4
|1
|4
|12
|11
|+1
|11
|La Serena
|13
|10
|3
|4
|3
|13
|14
|-1
|12
|Everton
|12
|10
|3
|3
|4
|9
|9
|0
|13
|Audax Italiano
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|14
|-1
|14
|Cobresal
|10
|10
|3
|1
|6
|16
|20
|-4
|15
|U. La Calera
|10
|10
|3
|1
|6
|9
|19
|-10
|16
|Concepción
|8
|11
|2
|2
|7
|8
|17
|-9