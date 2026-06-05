El combinado nacional saltó a la cancha sabiendo que un triunfo las dejaba con un pie en la repesca mundialista. Sin embargo, la presión alta de la escuadra del Guayas complicó desde el arranque la fragilidad defensiva chilena.

Aunque La Roja logró nivelar las acciones y avisó con un peligroso remate de Yastin Jiménez a los 27′ y un misil a los 30′, el destino comenzó a torcerse de la forma más inesperada.

A los 35′, la capitana y máxima referente histórica del fútbol femenino nacional, Christiane Endler, protagonizó un doloroso e inusual error de salida al buscar un pase al medio. El balón fue interceptado por Justine Cuadra, quien aprovechó la desatención para clavar un zapatazo de distancia y decretar el 0-1 con el que se fueron al descanso, previo a un cabezazo en el travesaño de Catalina Figueroa a los 39′.

El gol de la esperanza y el penal que sentenció la eliminación

En el complemento, las malas noticias se multiplicaban desde el extranjero con la holgada victoria de Paraguay. Pese a que Tiane Endler estuvo cerca de conceder otra conquista tras un segundo blooper, la ilusión renació con fuerza a los 72′ gracias a un soberbio golpe de cabeza de Vaitiare Pardo que significó el transitorio 1-1.

Lamentablemente, la alegría en el recinto de Ñuñoa duró un suspiro. Solo cinco minutos más tarde, a los 77′, el VAR alertó al cuerpo arbitral sobre una jineta de Tiane Endler dentro del área en contra de Nayely Bolaños. La propia delantera de la “Tri” se paró frente al punto penal y engañó a la guardameta para decretar el definitivo 1-2 en el tablero.

Luis Mena suma otro fracaso con la selección chilena femenina

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Con este amargo resultado en el cierre de su participación, y sumado a la goleada por 0-8 de Paraguay sobre Bolivia de visita, la Selección Chilena se desplomó del cuarto al sexto lugar de la tabla de posiciones, quedando eliminada de forma oficial de la cita planetaria antes de afrontar su jornada libre en la fecha final.

Así quedó la Tabla de Posiciones