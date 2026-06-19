Tras una brillante temporada en Argentina, el jugador podría partir al Viejo Continente y dejar una importantísima suma en las arcas acereras.

Maximiliano Gutiérrez vive un presente brillante en Argentina y su nombre ya empieza a cruzar fronteras. El delantero chileno, una de las figuras de Independiente de Avellaneda, está muy cerca de dar el salto al fútbol europeo tras el fuerte interés del Krasnodar de Rusia.

El club ruso ya había realizado una primera oferta que fue rechazada por el elenco trasandino, que tasó al atacante en una cifra cercana a los cinco o seis millones de dólares. Sin embargo, en las últimas horas todo cambió.

Según información de Radio La Red, Krasnodar subió considerablemente su propuesta y puso sobre la mesa ocho millones de dólares netos, monto que ya habría convencido a Independiente, que incluso alcanzó un acuerdo con Huachipato para destrabar la operación.

El millonario negocio que ilusiona a Huachipato

El traspaso no solo remecería el mercado argentino, sino que también significaría un verdadero premio económico para Huachipato, dueño del 50% del pase del jugador.

En principio, el reparto indicaba que Independiente recibiría cinco millones de dólares y el cuadro acerero tres. Sin embargo, en la misma negociación, los argentinos saldarían una deuda cercana a los dos millones de dólares que mantienen con el club chileno.

Maxi Gutiérrez estaría a un paso del fútbol ruso.

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Con esto, Huachipato terminaría recibiendo cerca de cinco millones de dólares en total, una cifra que podría aumentar levemente si finalmente cede parte de su porcentaje para facilitar el acuerdo.

De concretarse la operación, Gutiérrez daría el salto al fútbol ruso en medio de su mejor momento, mientras en Talcahuano celebran un negocio redondo que podría marcar uno de los ingresos más importantes de los últimos años.