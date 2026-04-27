Un nuevo hecho de violencia sacude al fútbol amateur chileno. El Estadio Municipal El Alto de Nueva Imperial, en la Región de La Araucanía, fue escenario de una pelea generalizada tras el duelo entre San Antonio de Temuco y Dante de Imperial, válido por los octavos de final de la Serie de Honor de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur.

De acuerdo a los antecedentes, todo se originó tras el término del encuentro, cuando una discusión en la zona de camarines escaló rápidamente a una riña que se extendió hacia las cercanías del campo de juego, involucrando a jugadores, familiares e incluso espectadores.

Las imágenes difundidas esta tarde de lunes 27 de abril, muestran golpes, empujones y escenas de descontrol, donde incluso se aprecia la participación de menores de edad, generando preocupación por la seguridad en este tipo de eventos.

Autoridades condenan los hechos y evalúan acciones

Desde Carabineros, el mayor José Bustamante explicó el accionar policial tras los incidentes: “Los jugadores y familiares se desconocieron y tuvieron este problema. Como es un evento que se cobra, nosotros nos mantenemos en el exterior en resguardo de la seguridad pública. Una vez que salieron las barras, pudimos contener que no volvieran a ingresar”.

Por su parte, el administrador municipal de Temuco, Felipe Jara, condenó lo ocurrido: “Fue un hecho lamentable. Nosotros como administración repudiamos cualquier hecho de violencia, ya sea en un estadio o en la vía pública”.

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Imagen del caos que hubo este fin de semana en Nueva Imperial durante un encuentro de fútbol amateur. (Foto: captura)

Un jugador presente en el lugar también manifestó su sorpresa por lo ocurrido: “Fue una situación extraña. Ambos equipos se ven tranquilos, es un pueblo tranquilo. Esto no es normal. Se puede suspender y todo eso, pero al final se perjudica a los que quieren jugar”.

Actualmente, equipos jurídicos municipales se encuentran evaluando posibles acciones para identificar a los responsables de la pelea y determinar eventuales sanciones tras este nuevo episodio de violencia en el fútbol amateur chileno.

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DATOS CLAVE

San Antonio de Temuco y Dante de Imperial protagonizaron una pelea en Nueva Imperial.

El 27 de abril se difundieron imágenes de riñas entre jugadores, familiares y espectadores.

El mayor José Bustamante de Carabineros confirmó que la policía contuvo a las barras.