Universidad de Chile ha tenido una temporada bastante irregular dentro del fútbol chileno, algo que sin duda ha generado mucha preocupación en el mundo azul, el que hoy en día ve lejano la opción de luchar por el título, por lo que espera poder mejorar en su rendimiento.

En las últimas horas, una nueva noticia es la que impacta a todo el mundo de la Universidad de Chile, en la que una de sus grandes figuras podría estar viviendo sus últimos días en el club en este 2026.

Este bombazo lo lanzó el periodista Juan Cristóbal Guarello en su programa ‘La Hora de King Kong’ en Youtube, en el que indicó que Lucas Assadi recibió una oferta para seguir su carrera desde el fútbol sueco, la que sin duda tiene a todos en alerta en la U.

“Assadi tiene una oferta de Suecia, que es lo que hay, una oferta de fútbol sueco y parece que quiere irse”,declara.

Assadi podría partir de la U | Foto: Photosport

Concluyendo, Guarello habla de lo que sería esta posible salida de Lucas Assadi al fútbol sueco, en la que seguiría el camino de Darío Osorio en partir a una liga de segunda línea en el fútbol europeo, pero que sería necesaria si es un negocio para la U y el jugador.

Publicidad

“El fútbol sueco es un fútbol de segunda línea en Europa, es parecido a lo que pasó con Darío Osorio, pero es lo que hay. Si a la U le cae un par de lechugas por Assadi y va a ser feliz, no sería una mala salida irse a jugar a Suecia”, cerró.

En Síntesis