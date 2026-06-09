Juan Cristóbal Guarello plantea el perfil del próximo entrenador de la Selección Chilena: “Necesita uno de la línea de…”

El rendimiento de Chile en la doble fecha FIFA volvió a instalar la discusión sobre el estilo de juego y la necesidad de un nuevo entrenador para el proceso.

La Selección Chilena cerró su gira de amistosos FIFA en Europa, con un balance de una derrota ante Portugal y un triunfo frente a República Democrática del Congo, en una doble fecha que dejó distintas conclusiones sobre el proceso que encabeza interinamente Nicolás Córdova.

Más allá de los resultados, el foco del análisis tras estos compromisos se ha centrado en el funcionamiento del equipo y en el nivel individual de varios jugadores, en un momento en que La Roja continúa en evaluación de cara al futuro.

Las actuaciones del combinado nacional han abierto el debate sobre el rumbo que debe tomar el proceso, especialmente en torno al posible arribo de un nuevo director técnico y al estilo de juego que debería adoptar Chile.

Juan Cristóbal Guarello pide a un DT formador

En ese escenario, el comunicador Juan Cristóbal Guarello en el programa King Kong Radio del canal King Kong Media entregó una reflexión sobre el tipo de entrenador que, a su juicio, debería liderar el proceso de La Roja.

“Tú lo que necesitas hoy urgente es un técnico formador. El nombre siempre genera despelote, pero de la línea de Marcelo Bielsa. ¿A qué me refiero? A un tipo que más allá de los resultados, haga mejor a los jugadores que tiene”, señaló.

El Premio Nacional de Periodismo Deportivo en 2011 profundizó que “tu trabajo como entrenador tiene varios aspectos: el funcionamiento en la cancha, lo táctico, el análisis del rival y el formar jugadores. ¿Qué es lo mejor que tiene Bielsa? Formar jugadores, potenciar jugadores, enseñarles a jugar. Y lo que necesita Chile es eso, porque no tienes buena generación; necesitas un tipo que los que están rindiendo un 5 los haga rendir 6, y en este momento con Córdova los que rinden 4 rinden 4 y los que rinden 2 rinden 2″.

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Marcelo Bielsa dejó buenos recuerdos en su paso por Chile | FOTO: Ramiro Latorre/Photosport

Finalmente, Guarello ejemplificó cómo el próximo estratega del Equipo de Todos debería impactar en los futbolistas. “Se necesita un técnico que cuando Faúndez vuelva al Monasterio Celeste sea mejor jugador, que cuando Arce vuelva al CDA sea mejor jugador, cuando Ulloa vuelva al Monumental sea mejor jugador”, cerró.

En resumen…

La Selección Chilena cerró su gira de amistosos FIFA en Europa con una derrota ante Portugal y una victoria frente a República Democrática del Congo, en una fecha que dejó diversas conclusiones.

En medio del análisis posterior, se reabrió el debate sobre el futuro del proceso de La Roja y el perfil de entrenador que debería asumir el mando, tema sobre el cual Juan Cristóbal Guarello entregó su postura, apuntando a la necesidad de un técnico formador que potencie el nivel individual de los jugadores.