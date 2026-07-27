Juan Cristóbal Guarello destapa la olla con la llegada de Vozinha a Colo Colo y apunta a Aníbal Mosa

El comunicador y conductor de La Hora de King Kong destapa toda la verdad tras la confirmación de Vozinha en Colo Colo.

Vozinha será el primer refuerzo de Colo Colo para el segundo semestre y debería arribar a Chile este martes 28 de julio, día en donde se someterá a exámenes médicos para estampar la firma en el Estadio Monumental.

Su llegada, eso sí, no ha estado ajena a la polémica y Juan Cristóbal Guarello destapó todo en La Hora de King Kong: “Hace dos semanas más o menos salió el rumor de Vozinha a Colo Colo y acá dijimos que era puro humo. Él no tenía oferta por sus 41 años, siempre jugó en equipos chicos”, dijo.

“Se lo ofrecieron a Colo Colo y a Mosa se le calentó el hocico y Fernando Ortiz le dijo ‘no, no es el arquero que necesito’ y Jaime Pizarro dijo ‘no, no está dentro de la planificación traer a un arquero de 41 años’. Mele era el hombre”, reveló.

Guarello apuntó a Mosa por Vozinha. | Foto: Photosport

En esa línea, Guarello dice que “Cuando falla lo de Mele, Mosa sin preguntarle a nadie va y contrata a Vozinha. Le da lo mismo la opinión de Ortiz, Pizarro tampoco era muy entusiasta. Le dice a Ortiz que necesita recuperar la plata del centenario y hacer marketing”.

“Vozinha es toda de Mosa. Sobre la opinión técnica de su gerencia y su banca, trajo a Vozinha. Los hinchas están fascinados porque es una figura carismática y atajó mucho en el Mundial, pero no es precisamente lo que había pedido Ortiz”, remató.

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Así las cosas, el portero de Cabo Verde tendrá que pelear el puesto con Gabriel Maureira si quiere jugar en Colo Colo, equipo que marcha al tope de la Liga de Primera 2026 y busca asegurar el título de campeón lo antes posible.

En síntesis

Vozinha llegará a Chile este martes 28 de julio para sus exámenes médicos.

Aníbal Mosa concretó el fichaje del arquero de Cabo Verde de 41 años.

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