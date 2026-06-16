El exportero de los Azules analizó al joven meta de Colo Colo, quien asumió la responsabilidad de ponerse bajo los tres palos en un duro momento para el Popular.

La irrupción de Gabriel Maureira en Colo Colo ha sido una de las historias destacadas de la temporada en la Liga de Primera 2026 tras la grave lesión de Fernando De Paul, que obligó al joven portero a asumir la titularidad en un momento de alta exigencia para el Popular.

En este complejo escenario, el joven arquero ha respondido con actuaciones más que sólidas, mostrando personalidad y condiciones pese a su prácticamente nula experiencia en el profesionalismo previo a ello. Su aparición ha sido clave para sostener a los Albos en un tramo complejo, consolidándose como una alternativa real bajo los tres palos.

Sobre su presente, el histórico exarquero de La Roja y la U. de Chile, Johnny Herrera, entregó su más honesta opinión sobre Maureira en conversación con Mundocracks, destacando su proyección pero también apuntando a aspectos por mejorar.

“Bien, pero creo que le falta mucho. Es un arquero en formación, le falta desarrollarse físicamente también. Más allá del biotipo que tiene, que es muy alto, le falta desarrollarse muscularmente”, señaló.

Johnny Herrera escoge al mejor arquero de la Liga de Primera 2026

Además de referirse al joven portero albo, Herrera también fue consultado por el mejor guardameta de la primera rueda de la Liga de Primera 2026, donde no dudó en inclinarse por una figura del torneo.

El exseleccionado eligió a Omar Carabalí, actual arquero de O’Higgins, destacando su regularidad y rendimiento en momentos clave. “Carabalí. Atajó harto, estuvo a punto de ir al Mundial, de hecho. Compitió muy bien a nivel internacional“.

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En esa línea, agregó que: “Ha tenido tapadas clave en el torneo y ante tanta irregularidad de muchos arqueros en nuestro medio creo que está siendo el más destacado junto a Sebastián Pérez (de Palestino)”, cerró.

DATOS CLAVE

El portero Gabriel Maureira asumió la titularidad en Colo Colo por lesión de De Paul.

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El exfutbolista Johnny Herrera afirmó que a Maureira le falta desarrollo físico y muscular.