Nicolás Peric respondió con dureza y defendió al joven Gabriel Maureira, cuestionando la postura de Fernando Ortiz y la falta de respaldo al guardameta.

En Colo Colo se reabrió el debate por el arco en pleno mercado de fichajes, luego de las declaraciones del técnico Fernando Ortiz en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El entrenador albo puso sobre la mesa la posibilidad de sumar un arquero con mayor experiencia para afrontar la parte decisiva de la temporada, argumentando la exigencia que tendrán los partidos que vienen.

“¿Queremos afrontar seis meses con lugares definitorios con un joven? Es algo que me preocupa (…) Ahí es donde hago hincapié en que quizás es necesario traer un arquero”, señaló el “Tano”, justificando su postura.

Gabriel Maureira se quedó con el arco de Colo Colo tras la lesión de Fernando de Paul | FOTO: Andres Pina/Photosport

Nicolás Peric se las canta clarita a Fernando Ortiz

Sus palabras no pasaron inadvertidas y rápidamente generaron reacción en el medio local. Uno de los que respondió fue Nicolás Peric, quien en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta salió en defensa del joven portero Gabriel Maureira.

El exarquero fue directo y cuestionó la postura del entrenador, apuntando a una falta de respaldo hacia el rendimiento del guardameta. “No te gusta el cabro chico sabes que más levanta la mano y dilo, no estés mintiendo porque el cabro chico ataja un montón. Déjate de lesear. En vez de estar palmoteándole la espalda cada vez que te preguntan le tiras una mala”, lanzó.

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Peric incluso fue más allá y aseguró que Maureira tiene proyección de venta si mantiene su nivel, insistiendo en que no sería necesario buscar refuerzos en el puesto. “Este muchacho si sigue jugando así lo van a vender, no le hagan caso a un tipo que no tiene ni contrato firmado él. ¿Para qué quiere? ¿Para asegurarse su continuidad quiere un arquero de otra jerarquía? Qué tiene de malo el cabro chico si ataja un montón”, cerró.

En resumen…

El técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, planteó la posibilidad de sumar un arquero con mayor experiencia para afrontar la recta final de la temporada, lo que generó una dura respuesta de Nicolás Peric.

El ex guardameta defendió con fuerza al joven Gabriel Maureira y cuestionó la postura del entrenador, encendiendo el debate en torno al arco del “Cacique”.