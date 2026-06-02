La fórmula que necesita Universidad de Chile para avanzar a semifinales de Copa de la Liga

La U necesita una verdadera ayuda divina para adjudicarse el Grupo D de la Copa de la Liga y avanzar a semifinales.

Universidad de Chile llegará a la última fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga con la obligación de ganar y mirar de reojo lo que ocurra en otro estadio. Los azules marchan terceros en el Grupo D con 7 puntos, por detrás de Audax Italiano y Unión La Calera, ambos líderes con 10 unidades.

El panorama es complejo para el equipo estudiantil, ya que solamente el ganador de cada grupo avanza a las semifinales del torneo que entrega un boleto a Copa Libertadores. Por lo mismo, la U está obligada a derrotar a Audax Italiano en el Estadio Nacional y esperar una ayuda de Deportes La Serena.

El ciclo de Fernando Gago se complicaría si la U no logra avanzar en la Copa de la Liga (Photosport).

La fórmula es una sola: si los azules vencen a los itálicos llegarán a 10 puntos, mientras que necesitan que el eliminado Deportes La Serena derrote a Unión La Calera. De darse ambos resultados, se produciría un triple empate en la cima del grupo.

En ese escenario, Universidad de Chile sacaría ventaja gracias a su mejor diferencia de goles, criterio que le permitiría quedarse con el primer lugar y sellar una clasificación que hoy parece cuesta arriba.

Cuándo se define la suerte de la U en la Copa de la Liga

La definición del Grupo D se llevará a cabo este domingo 7 de junio desde las 12:30 horas. Mientras la U recibirá a Audax Italiano en Ñuñoa, Unión La Calera visitará a Deportes La Serena en un duelo que podría terminar siendo tan importante como el que se jugará en el Estadio Nacional.

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