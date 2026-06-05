Esta noche el León de Collao recibe al Pirata, que tiene en sus manos la clasificación a semifinal de la Copa de la Liga 2026.

Este viernes comienza la última fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026, donde Coquimbo Unido podría abrochar su clasificación a semifinales, pues debe vencer a Deportes Concepción para quedarse con la primera posición del Grupo A.

El Pirata tiene la primera opción y depende de sí mismo, ya que tiene 11 puntos, por encima de Colo Colo que suma 10 unidades y el domingo enfrenta a Huachipato.

Los aurinegros esta noche visitan al León de Collao buscando el triunfo que los meta entre los cuatro mejores de este naciente torneo del fútbol chileno.

Cabe recordar que el vigente campeón del balompié nacional también viene de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores, como líderes del Grupo B.

Por su parte, los Lilas llegan a esta sexta fecha eliminados, por lo que solo jugarán por cumplir, pues su principal objetivo esta temporada es mantenerse en Primera División.

Coquimbo Unido tiene la primera opción de avanzar en el Grupo A. (Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport)

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¿A qué hora es el partido de Deportes Concepción vs. Coquimbo Unido?

El partido entre Deportes Concepción y Coquimbo Unido por la Copa de la Liga, se juega este viernes 5 de junio desde las 20:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

¿Qué canal transmite este partido de la Copa de la Liga?

Este partido será transmitido en televisión por la señal de TNT Sports Premium y en streaming por la plataforma de pago HBO Max.

En síntesis

Coquimbo Unido lidera el Grupo A con 11 puntos antes de enfrentar a Deportes Concepción.

lidera el Grupo A con antes de enfrentar a Deportes Concepción. El partido se juega este viernes 5 de junio a las 20:00 horas en Concepción.

a las en Concepción. El encuentro será transmitido en televisión por la señal premium de TNT Sports.