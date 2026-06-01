Mario Salvo expuso el epíteto que el defensor de Deportes Concepción emitió contra su persona. Lo escuchó clarito.

Universidad de Chile derrotó 2-1 a Deportes Concepción por la Liga de Primera. El cuadro azul se quedó con un importante triunfo en casa, el que no quedó exento de polémica.

¿La razón? Diego Carrasco fue expulsado en el minuto 74 en la visita. El juez principal, Mario Salvo, acusó que el defensor central le propinó un duro insulto, el que no fue captado por las cámaras de TV.

Sin embargo, el propio árbitro lo reveló a través del informe oficial en la página web de la ANFP. Lo escuchó clarito, porque el jugador en cuestión estaba a menos de cinco metros de él.

¿Qué pasó? Según expuso en el documento, la sanción contra el zaguero fue por “emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza“.

Y en resumidas cuentas, el réferi aseguró: “Me insulta de forma directa y a viva voz: Cobra el penal pos conchatumadre“. Una frase que no dejó pasar y por ello le mostró tarjeta roja.

Diego Carrasco insultó a Mario Salvo en el duelo vs. Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile sufre por el informe

A su vez, Mario Salvo consignó que la hinchada local utilizó elementos prohibidos al interior del Estadio Nacional. Ello tendrá que ser revisado por las autoridades para determinar posibles castigos.

“Durante diversos pasajes del segundo tiempo se encienden bengalas desde la galería sur donde se ubicaba la barra local“, escribió en el detalle del partido.

En resumen:

El defensor Diego Carrasco de Deportes Concepción fue expulsado tras insultar directamente al árbitro principal Mario Salvo en el minuto 74.

de Deportes Concepción fue expulsado tras insultar directamente al árbitro principal Mario Salvo en el minuto 74. El árbitro Mario Salvo detalló en su informe oficial de la ANFP que el zaguero le gritó de forma directa y a viva voz: “Cobra el penal pos conchatumadre”.

detalló en su informe oficial de la ANFP que el zaguero le gritó de forma directa y a viva voz: “Cobra el penal pos conchatumadre”. El réferi Mario Salvo también consignó el encendido de bengalas por parte de la hinchada de Universidad de Chile en la galería sur del Estadio Nacional.