Miguel “Piojo” Herrera revela que Atlante de México va por un jugador de O’Higgins: “Ya les dije más…”

El DT del Atlante de México dejó escapar una reveladora pista sobre el refuerzo que busca en el fútbol chileno.

El mercado de fichajes continúa moviéndose con fuerza en el fútbol chileno y varios clubes ya comienzan a recibir sondeos desde el extranjero por algunos de sus jugadores más destacados.

O’Higgins es uno de los equipos que no ha pasado desapercibido. El Capo de Provincia ha firmado una destacada campaña de la mano de Lucas Bovaglio y actualmente pelea por un cupo en los octavos de final de la Copa Sudamericana, vitrina que ha despertado el interés de clubes extranjeros por algunas de sus principales figuras.

En ese contexto, durante las últimas horas uno de los futbolistas del elenco rancagüino comenzó a sonar con fuerza en México.

¿Martín Sarrafiore al Atlante de México?

Fue Miguel “Piojo” Herrera, experimentado entrenador que actualmente dirige al Atlante, quien dejó una reveladora pista sobre el jugador que busca incorporar.

En el programa Enfocados de ESPN México, el ex técnico de la selección mexicana sorprendió al referirse al refuerzo que pretende su equipo. “El volante argentino juega en O’Higgins, ya les dije más de lo que debería”, lanzó.

Vi el tuit del buen @lavasqup.



Acá está la declaración del Piojo Herrera.

Si Ud ve Limardo a la Noite, sabrá que Sarrafiore y México estaba cantado 🙁#OHiggins de cabeza en el mercado. pic.twitter.com/W7QlzB75n6 — Javier Limardo (@JavierLimardo) July 28, 2026

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Si bien Herrera evitó mencionar el nombre del futbolista, sus palabras fueron suficientes para desatar las especulaciones. De inmediato, el principal apuntado fue Martín Sarrafiore, uno de los jugadores más importantes del conjunto celeste.

Sarrafiore lleva 3 goles en 23 partidos disputados esta temporada | FOTO: Jorge Loyola/Photosport

Cabe recordar que el volante argentino mantiene contrato con O’Higgins hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que cualquier club interesado deberá negociar con la dirigencia del Capo de Provincia si pretende quedarse con sus servicios antes de esa fecha.

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En resumen…