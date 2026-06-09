Salió con polémica de Universidad de Chile y reconoce el llamado de Colo Colo: “Fue real”

Pablo Aránguiz confesó que fue contactado por el cuadro de Macul en el libro de pases. Sin embargo, priorizó a Unión Española.

Pasar de Universidad de Chile a Colo Colo -y viceversa- siempre es complicado. No solo porque significa cruzar la vereda: hay que tener el talento para llamar la atención de los dos clubes más grandes. Eso le pasó a Pablo Aránguiz.

El volante de 29 años confesó que fue contactado desde Macul tras su paso por La Cisterna entre 2020 y 2022. ¿Cuándo ocurrió ello? Nada más ni nada menos que en el último mercado de fichajes.

Sin embargo, el mediocampista se inclinó por quedarse en el equipo que lo formó, Unión Española. Cabe consignar que el elenco de Independencia perdió la categoría a fines de 2025.

“Sí, fue real la opción, pero mi foco siempre estuvo acá en Unión Española (…) Venía de un término de temporada amargo por el descenso, también por mi lesión, que tuve que requerir una cirugía”, comentó.

Sobre la misma línea, anticipando su duelo ante los albos por Copa Chile, agregó: “Ahora vienen ellos en la Copa Chile, primero O’Higgins, pero creo que nuestro foco es devolver al club a Primera División“.

Pablo Aránguiz jugó por Universidad de Chile y contactado por Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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El paso de Pablo Aránguiz por Universidad de Chile

Hay que recordar que el jugador en cuestión tuvo diversas controversias con la camiseta azul. Una de ellas, su discusión con la barra universitaria en Rancagua tras una invasión de cancha.

A su vez, mientras defendía a Universidad de Chile, fue acusado de agredir a un guardia de seguridad en el exterior de un centro de eventos nocturno. Por ello, fue apartado del plantel profesional.

En resumen:

El volante Pablo Aránguiz confesó que fue contactado por Colo Colo en el último mercado.

confesó que fue contactado por Colo Colo en el último mercado. El futbolista Pablo Aránguiz defendió la camiseta de Universidad de Chile entre 2020 y 2022.

defendió la camiseta de Universidad de Chile entre 2020 y 2022. El club Unión Española descendió de categoría en el fútbol chileno a fines de 2025.