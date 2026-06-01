Uno de los resfuerzos que trajo Universidad de Chile para esta temporada, se vio involucrado en un accidente de tránsito esta mañana.

Las alarmas se encendieron este lunes en Universidad de Chile luego que llegara la noticia que uno de los futbolistas protagonizó un accidente de tránsito esta mañana.

El involucrado fue el delantero uruguayo Octavio Rivero, que salió ileso de la colisión que ocurrió en el sector norte de Santiago, específicamente en la Rotonda Chicureo a eso de las 11 de la mañana.

Así lo dio a conocer el sitio partidario La Magia Azul, quienes pudieron acceder a la versión de Carabineros. Según aquel medio, “se trató de una colisión menor entre dos vehículos, una camioneta y un station wagon que no produjo lesionados ni heridos”.

Además, estaría descartada la ingesta de alcohol por parte de alguno de los conductores que se vieron involucrados en este choque de menor intensidad.

Miras las imágenes a continuación:

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Cabe recordar que Rivero está en medio de su recuperación por la cirugía a la que fue sometido en abril, debido a una sinovitis en la rodilla izquierda. Se espera que en el segundo semestre pueda volver a las canchas.

En esta temporada solo ha podido disputar dos partidos oficiales por la Liga de Primera 2026 y un partido amistoso, donde no alcanzó a anotar.

En síntesis

Octavio Rivero resultó ileso tras protagonizar un choque vehicular matutino en la Rotonda Chicureo.

resultó ileso tras protagonizar un choque vehicular matutino en la Rotonda Chicureo. Colisión menor involucró dos vehículos sin registrar heridos ni presencia de alcohol en conductores.

involucró dos vehículos sin registrar heridos ni presencia de alcohol en conductores. Cirugía de abril mantiene al delantero de Universidad de Chile en plena recuperación médica.