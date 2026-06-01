Claudio Borghi aplaude al todo terreno que tiene la U y no es Charles Aránguiz: “Velocidad, compromiso”

El ex técnico de La Roja habla de un jugador de Universidad de Chile que estuvo en todas en el triunfo ante Concepción.

Sin hacer el mejor partido en lo que va de la temporada 2026, Universidad de Chile sacó la tarea adelante y derrotó a Deportes Concepción por 2-1 con dos goles de Eduardo Vargas el sábado pasado en el Estadio Nacional.

El equipo dirigido por Fernando Gago tuvo un arranque prometedor, pero el equipo se fue quedando. En el segundo tiempo, cuando más sufría, Concepción se quedó con un hombre menos y ahí la U volvió a sacar las garras.

El triunfo azul fue analizado largo y tendido por el panel de Todos Somos Técnicos de TNT Sports, donde Claudio Borghi le dedicó un especial elogio a Eduardo Vargas, goleador de la noche y figura absoluta del encuentro

Vargas fue la figura de la U. | Foto: Photosport

“¿Qué edad tiene Eduardo? Él demuestra velocidad, compromiso, va a apretar a los costados… yo lo vi a principio de año y me sorprendió cómo estaba”, dijo sobre el descomunal partido que hizo ‘Turboman’ ante el León de Collao.

Con los dos goles convertidos el sábado pasado ante Deportes Concepción, Eduardo Vargas llegó a 5 goles en lo que va de su regreso a Universidad de Chile con 16 partidos disputados entre Copa de la Liga, Liga de Primera y Copa Sudamericana.

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¿Seguirá en racha? Los azules ahora tienen que enfrentar el domingo a Audax Italiano en el Estadio Nacional por la Copa de la Liga, donde dependen de un verdadero milagro para clasificar a semifinales.

En síntesis

Eduardo Vargas anotó un doblete en el triunfo 2-1 de Universidad de Chile ante Deportes Concepción.

El exentrenador Claudio Borghi elogió la velocidad y compromiso del delantero en TNT Sports.

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