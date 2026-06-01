El volante nacional, Rodrigo Echeverría habla de lo que es el presente de la Selección Chilena.

La Selección Chilena ya se empieza a preparar con todo para lo que serán sus duelos amistosos dentro de la Fecha FIFA, en el que ‘La Roja’ se verá las caras ante Portugal y República del Congo.

Previo a este duelo, el volante nacional Rodrigo Echeverría conversó con Radio ADN, en el habló de lo que serán estos partidos de preparación para Chile y además, de su tristeza de no poder estar con ‘La Roja’ en el Mundial que ya se apróxima.

“Estamos preparando para que no vuelva a pasar más esto de no ir al Mundial. Tenemos muy buenos jugadores a los cuales les podemos sacar rendimiento con tal de clasificar al próximo”, partió señalando Echeverría.

Siguiendo en aquello, el ‘Eche’ destaca y se ilusiona con los nuevos jugadores que comienzan a aparecer en la Selección Chilena, en el que espera que puedan irrumpir de buena forma y puedan dar importantes saltos en el extranjero para seguir formándose.

“Ir probando jugadores ayuda, veo mucho jugador bueno en el fútbol chileno. Entrenamos con la sub 20 y veo buen rendimiento para sacarle provecho y hacer fuerte a la adulta. Nos duele no estar en el Mundial, pero tenemos que prepararnos para ir al próximo”.

Córdova es candidateado por sus jugadores en La Roja | Foto: Photosport

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“Hay que tratar de estar lo más posible afuera, te cambia el ritmo de juego y el roce. Eso se hace con esfuerzo y sacrificio, es grato representar a tu país fuera”, remarcó.

Echeverría apuesta por la continuidad de Córdova

Hablando sobre lo que es el actual proceso que se vive en la Selección Chilena, el mediocampista nacional elogia de gran forma lo que es el trabajo de Nicolás Córdova junto al grupo, el que está muy conforme con lo que va realizando.

“Se ha mantenido un proceso muy bueno. Nicolás trabaja de muy buena forma, tiene muy buenos trabajos en todas las líneas y eso se agradece, te ordena un poco. Estamos trabajando muy serio, con la confianza de hacer las cosas bien y espero que sigamos por este camino”.

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Concluyendo, Echeverría pensando en lo que es la danza de nombres que aparece para poder llegar a la banca de la Selección Chilena, se la juega con la continuidad del proceso de Nicolás Córdova y además, habla de una posible opción de Manuel Pellegrino.

“Lo ha hecho bien, tiene la confianza y los méritos para dirigir a la selección de buena manera. Confiamos en el proceso y los trabajos que está haciendo. Mientras él esté, hay que seguirlo al pie de la letra y acoplarnos a su idea”, señala sobre Córdova.

“Que se lo nombre es muy gratificante, lleva mucho tiempo en Europa y tiene mucho mérito para dirigir a la selección, pero no sé lo que vaya a pasar. Hay que estar a disposición de lo que sea”, cierra con lo de Pellegrini.

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