El elenco chillanejo encontró sobre la hora el gol del triunfo para quedar a tiro de cañón de cara a la revancha.

En una noche intensa en Chillán, Ñublense consiguió un triunfo agónico por 2-1 ante O’Higgins en la ida de las semifinales de la Copa de la Liga, desatando la locura en el estadio Nelson Oyarzún.

Fue el conjunto local el que golpeó primero gracias a Pablo Calderón a los 25 minutos, quien aprovechó una jugada ofensiva bien elaborada para abrir la cuenta y hacer estallar a los hinchas chillanejos.

Sin embargo, la reacción celeste no tardó en llegar. O’Higgins encontró el empate a los 38 minutos por medio de Bastián Yáñez, quien definió con precisión para devolver la paridad antes del descanso y dejar el duelo completamente abierto.

O’Higgins no pudo ante un inspirado Ñublense en Chillán. (Foto: Photosport)

Pero cuando el reloj marcaba el final y el empate parecía sellado, apareció la figura de Ignacio Jeraldino, quien a los 90’+6 conectó la jugada decisiva para marcar el 2-1 definitivo, desatando un cierre electrizante y dándole la ventaja a Ñublense en la serie.

El gol cayó como un balde de agua fría para la visita, que incluso había resistido los últimos intentos del local, pero no logró sostener el resultado en los minutos finales.

Publicidad

¿Cuándo es la revancha entre O’Higgins vs. Ñublense?

El paso a la final se definirá en el partido de vuelta, que se disputará el 12 de julio a las 20:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.