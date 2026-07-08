Luego de un mes de receso, se reanuda la Copa de la Liga 2026 con la recta final, donde llegan los cuatro mejores equipos del torneo, que acabaron como líderes en cada uno de los grupos.
Las semifinales arrancan este miércoles con el duelo de ida entre Unión La Calera y Coquimbo Unido, que ganaron el Grupo D y Grupo A, respectivamente.
En la otra llave, se enfrentarán Ñublense y O’Higgins de Rancagua, los ganadores del Grupo C y Grupo D que juegan su partido mañana (jueves).
En esta etapa no queda ninguno de los equipos grandes en carrera, pues Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica se despidieron en fase de grupos.
Cabe recordar que esta es la primera edición de la Copa de la Liga, torneo creado para rellenar el calendario y cumplir con los compromisos de televisación.
Pese a aquello, los cuatro partidos de semifinales no serán transmitidos por televisión y solo habrá una forma de verlos.
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¿Quién transmitirá las semifinales de la Copa de la Liga?
Así como leíste, las semifinales de la Copa de la Liga NO serán transmitidas en las señales de TNT Sports ni TNT Sports Premium de cada cableoperador.
La única forma de poder ver estos partidos será a través de la plataforma de streaming HBO Max pero pagando la suscripción a TNT Sports.
El fixture de las semifinales de la Copa de la Liga:
MIÉRCOLES 8 DE JULIO
19:00 horas: La Calera vs. Coquimbo Unido – Estadio Nicolás Chahuán
JUEVES 9 DE JULIO
19:00 horas: Ñublense vs. O’Higgins – Estadio Nelson Oyarzún
DOMINGO 12 DE JULIO
15:00 horas: Coquimbo Unido vs. La Calera – Francisco Sánchez Rumoroso
20:00 horas: O’Higgins vs. Ñublense – Estadio El Teniente
En síntesis
- Unión La Calera y Coquimbo Unido inician este miércoles las semifinales de la Copa de la Liga.
- Ñublense y O’Higgins juegan el jueves la segunda llave de la fase de semifinales.
- Streaming HBO Max transmitirá de forma exclusiva los partidos con suscripción paga a TNT Sports.