El campeón con Colo Colo y Universidad de Chile confirmó su adiós. A través de redes sociales, dejó una potente reflexión.

Levantar títulos con Colo Colo y Universidad de Chile parece una hazaña imposible de concretar, pero un recordado mediocampista lo logró. Y con dicho hito en el cuerpo, decidió retirarse: ese es el caso de Ramón Fernández.

A través de su cuenta personal de Instagram, el volante de 41 años anunció que colgará los botines. Su último club en el profesionalismo fue San Marcos de Arica, del que se desvinculó a fines de 2025.

En su mensaje de despedida mediante redes sociales, entregó agradecimientos y realizó una potente reflexión sobre la vida que eligió. Según detalló, no se arrepiente para nada de su determinación.

“Han sido más de 20 años de una carrera hermosa. Fui un privilegiado, cumplí mi sueño, ese que me hizo extrañar, sacrificarme y vivir solo para una profesión desde los 14 años, alejarme de mis padres, amigos y muchas cosas”, lanzó.

Sobre la misma línea, agregó: “Volvería hacerlo e intentarlo mil veces más para llegar a ser un jugador de futbol y sentir eso inexplicable cada vez que entraba a una cancha“.

Ramón Fernández confirmó su retiro del profesionalismo. (Imagen: Photosport)

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Campeón con Colo Colo y Universidad de Chile: el adiós de Ramón Fernández

Finalmente, el destacado ’10’ adelantó qué viene para su futuro. Ya se desempeña como panelista deportivo en TNT Sports, lo que es una señal. No se quiere distanciar de la actividad.

“Ahora me toca una nueva etapa, ojalá siempre ligado al fútbol y ayudando con mi experiencia disfrutar con mi familia, mis amigos. Como dijo el Diego alguna vez, si volvería a nacer, volvería a ser jugador de futbol”, cerró.

En resumen:

El mediocampista Ramón Fernández anunció oficialmente su retiro del fútbol profesional a los 41 años.

anunció oficialmente su retiro del fútbol profesional a los 41 años. El futbolista Ramón Fernández jugó en San Marcos de Arica hasta fines de 2025.

jugó en San Marcos de Arica hasta fines de 2025. Ramón Fernández trabaja actualmente como panelista deportivo en el canal TNT Sports.