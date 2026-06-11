La albirroja hará su debut ante uno de los locales del certamen.

El Mundial 2026 continúa generando expectativas en todo el planeta y el duelo entre Paraguay y Estados Unidos aparece como uno de los encuentros más atractivos de la jornada. Con el combinado norteamericano ejerciendo su condición de anfitrión y una Albirroja que llega dispuesta a dar pelea, las predicciones no solo llegan desde analistas y exfutbolistas, sino también desde las inteligencias artificiales.

En la previa del compromiso, consultamos a ChatGPT y Gemini sobre cómo imaginan el desarrollo del partido. Lo llamativo es que ambas plataformas, pese a realizar análisis diferentes, llegaron exactamente al mismo resultado.

La predicción de ChatGPT

La inteligencia artificial de OpenAI visualiza un encuentro mucho más complicado para los locales de lo que podría parecer sobre el papel. Según su análisis, Paraguay logrará competir de igual a igual durante largos pasajes del encuentro gracias a su orden táctico y su capacidad para aprovechar los espacios.

“Veo un partido mucho más cerrado de lo que esperan los estadounidenses. El anfitrión tendrá el peso del estadio lleno, la presión de debutar en casa y la obligación de ganar, mientras que Paraguay llegará con el traje que más le gusta: orden, intensidad y paciencia para golpear de contraataque”, fue parte de la predicción entregada por ChatGPT.

Respecto al resultado, la IA fue clara en su veredicto: “Estados Unidos 2 – 1 Paraguay”. Además, proyectó que “Balogun abre la cuenta, Enciso empata en el segundo tiempo y Pulisic resuelve cerca del final con una jugada individual”.

La bolita de cristal de Gemini

Por su parte, Gemini también imagina un compromiso equilibrado, aunque con un enfoque más centrado en el desgaste físico y la intensidad del juego. La IA de Google cree que el inicio del encuentro estará marcado por la lucha táctica y la disputa en el mediocampo.

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“Primer tiempo cerrado y físico. La selección estadounidense, bajo el mando de Mauricio Pochettino y con la presión de su gente, saldrá a dominar el balón rápido con Christian Pulisic comandando el ataque. Sin embargo, la Paraguay de Gustavo Alfaro plantará un bloque defensivo sumamente ordenado, apelando a su histórica garra y buscando dañar de contragolpe con la velocidad de Miguel Almirón”, señaló Gemini.

La IA se la juega por Pulisic como uno de los goleadores de la jornada (Photo by Omar Vega/Getty Images)

La plataforma también explicó cuál sería el momento clave del partido: “La insistencia y el empuje físico de EE. UU. desgastará la resistencia paraguaya en la segunda mitad. Un destello individual o una jugada asociada destrabará el marcador”.

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Finalmente, la conclusión fue exactamente la misma que la entregada por ChatGPT: “El veredicto final de la bola mágica: Estados Unidos 2 – 1 Paraguay”.

Así, a pocas horas del encuentro, dos de las inteligencias artificiales más utilizadas del mundo coinciden en que Estados Unidos aprovechará su localía para imponerse por un estrecho 2-1 sobre Paraguay. La gran incógnita ahora es si la realidad confirmará el consenso de las máquinas o si la Albirroja será capaz de desafiar los pronósticos.

DATOS CLAVE

Estados Unidos y Paraguay se enfrentan en la jornada del Mundial 2026.

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ChatGPT y Gemini coincidieron en un marcador final de 2-1 para el partido.