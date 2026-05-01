El lateral de Palestino, Dilan Zúñiga, encendió el debate en el fútbol chileno tras realizar una llamativa declaración en una dinámica con DSports, donde no dudó en autoproclamarse como el mejor en su posición a nivel nacional.

En el formato de preguntas rápidas, al formado en Colo Colo le pidieron que reaccionara cuando escuchara el nombre de un lateral izquierdo mejor que él. Sin embargo, Zúñiga optó por el silencio ante cada mención, situándose por encima de nombres consagrados como Eugenio Mena, Jovanny Campusano, Erick Wiemberg, Juan Cornejo, Marcelo Morales y Diego Ulloa.

Pero eso no fue todo. Consultado directamente sobre si existía algún jugador mejor que él en su puesto dentro del fútbol chileno, fue tajante: “Para mí, ninguno, lo digo convencido”.

Un presente que respalda su confianza

Más allá de la polémica que generaron sus palabras, lo cierto es que Dilan Zúñiga atraviesa un buen momento con la camiseta de Palestino. En la presente temporada suma 16 partidos disputados, con un gol y una asistencia, siendo una pieza importante en el esquema del equipo.

Dilan Zúñiga asegura ser el mejor lateral izquierdo del fútbol chileno. (Foto: Photosport)

De hecho, su única conquista en el año tuvo un valor especial: fue ante Colo Colo, su club formador, en el triunfo por 1-0 de los “Árabes” en el Estadio Monumental precisamente en el día del aniversario 101 del “Cacique”.

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Con pasos por clubes como Everton de Viña del Mar, León y Coquimbo Unido, el defensor ha construido una carrera que hoy lo tiene como protagonista. Y aunque sus declaraciones dividieron opiniones, Zúñiga no esconde que se siente el mejor en su puesto y lo dice sin rodeos.

DATOS CLAVE

Dilan Zúñiga registra 16 partidos, un gol y una asistencia esta temporada con Palestino.

Marcó el gol del triunfo 1-0 sobre Colo Colo en el aniversario 101 albo.

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