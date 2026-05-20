El alcalde de Ñuñoa negó que el siguiente duelo entre azules y albos esté en condiciones de contar con público de ambos equipos.

Nueva polémica en el balompié nacional: Sebastián Sichel descartó que el próximo Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo cuente con hinchada visitante. Por el momento, no hay aprobación.

El alcalde de Ñuñoa se refirió al anuncio de las autoridades, en el que se ratificó que los azules podrán recibir a los fanáticos albos en el Estadio Nacional: aludió a motivos de seguridad.

Un gallito que comenzará a tomar fuerza en las próximas semanas. El compromiso se disputará el fin de semana del 23 de agosto y será válido por la segunda rueda de la Liga de Primera.

“Esto no es solo la voluntad de que vengan hinchas, sino que hayan medidas esenciales“, comenzó señalando el edil.

“No hay ninguna posibilidad si no hay biometría, si no hay control del uso de fuegos artificiales adentro del estadio y si no hay un protocolo que no afecte a los vecinos por el cierre de calles“, agregó.

El Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo, en incertidumbre. (Imagen: Photosport)

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¿Qué pasará con el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo?

Finalmente, el político dejó el enfrentamiento envuelto en una nube de misterio. Le envió un potente mensaje a la ANFP y a la Delegación Presidencial: hay mucho trabajo por hacer antes de realizar dicha maniobra.

“Se tiene que hacer realidad en la medida en que se cumplan estos tres requisitos esenciales, porque si no podemos terminar lamentando más tragedias para la comuna y más dolor para el fútbol“, comentó.

“Quiero que el fútbol se juegue, se juegue bien y proteja a quienes van al estadio en forma de paz. Sin biometría, sin un buen sistema de cierre de calles y sin control de focos artificiales, hoy día, no están dadas las condiciones”, cerró.

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En síntesis: