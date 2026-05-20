El defensor central reiteró su deseo de volver a jugar profesionalmente. Quedó libre luego de su salida desde Universidad Católica.

Representar a Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica parece una utopía, pero hay quienes logran dicho hito. Uno de los que alcanzó tal meta es Valber Huerta, pero actualmente vive una pesadilla.

¿Qué pasó? Luego de salir de la UC en noviembre de 2025, el defensor central quedó libre y se especuló sobre su retiro. Sin embargo, en conversación con ESPN Chile, pidió una nueva oportunidad en el profesionalismo.

Si bien quedó sin club en el último libro de pases, su intención es regresar a las canchas. Sabe que el panorama es adverso, pero se encomienda a todos los santos para recibir un chance.

“No quiero dejar el fútbol, pero soy consciente de que puede ser muy difícil volver, sobre todo por el tiempo que llevo sin jugar”, comenzó señalando el recordado mundialista juvenil.

En dicha línea sobre su futuro, el zaguero zurdo agregó: “No me he retirado del fútbol, estoy en condiciones de jugar, pero tampoco es una decisión que pase 100 por ciento por mí”.

Valber Huerta está sin club. No quiere retirarse. (Imagen: Photosport)

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Valber Huerta desea mantenerse activo

Finalmente, el oriundo de Melipilla reveló qué hará en caso de no tener ningún llamado en el período de transferencias. La única certeza es que seguirá vinculado a la actividad.

“Estoy viendo si ser entrenador es mi vocación, pero sigo evaluando muchas opciones. Seguir jugando es una posibilidad que dejé abierta por cómo terminé en Universidad Católica. No he cerrado ninguna puerta“, concluyó.

En resumen:

El defensor central Valber Huerta descartó su retiro y solicitó una oportunidad para volver a jugar.

descartó su retiro y solicitó una oportunidad para volver a jugar. El mundialista juvenil de Melipilla quedó libre tras salir de Universidad Católica en noviembre de 2025.

en noviembre de 2025. Valber Huerta evalúa la opción de ser entrenador si no recibe ofertas en el mercado.