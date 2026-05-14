Colo Colo cayó este miércoles ante Coquimbo Unido por la Copa de La Liga y perdió el liderato del Grupo A, hipotecando su clasificación a semifinales en lo que será el último partido de la fase de grupos.

Ahora, los Albos dependen de que los “Piratas” se caigan y enreden puntos ante Deportes Concepción y, a su vez, deberán sumar de a tres ante Huachipato si quieren seguir con vida en este nuevo certamen del fútbol chileno.

La caída del “Cacique” deja varias dudas en torno al trabajo de Fernando Ortiz. Pese a haber liderado su grupo y ser puntero en la Liga de Primera, el “Tano” sigue sin convencer a prácticamente nadie y, tras esta derrota en un partido en donde pudieron sellar su paso a semis de la Copa de La Liga, los cuestionamientos vuelven a caer sobre el DT.

La frase que más resuena en el medio es una: Ortiz no se la puede en partidos importantes, ya sea clásicos, partidos definitorios o finales.

El inicio de la maldición del “Tano” Ortiz

El inicio del argentino al banco de Colo Colo fue paupérrimo. Luego de que la dupla técnica de Hugo González y Luis Pérez se quedara con el clásico en la segunda rueda del 2025, vino la final de la Supercopa ante la misma U. de Chile con Ortiz ya a la cabeza: el “Cacique” se inclinó por 3 a 0.

Tuvieron que pasar tres partidos más para que su equipo entrara en racha y llegara con chances de meterse, al menos, en Copa Sudamericana. Vencieron a Ñublense, Unión Española y La Calera. Dependían de sí para meterse en el certamen internacional en la penúltima fecha, pero cayeron inapelablemente por 3 a 0 ante Cobresal.

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Fernando Ortiz tiene una maldición en Colo Colo.

En la última fecha necesitaban que ese mismo Cobresal cayera ante Ñublense, lo que parecía impensado. Además, requerían de vencer al Audax Italiano en el Monumental. La clasificación parecía compleja pero servida una vez que los “Diablos Rojos” comenzaron a marcar una y otra vez.

El elenco de Chillán le dio una mano a los Albos goleando por 5 a 0 a los “Mineros”. Sin embargo, Colo Colo cayó por 2 a 1 ante Audax Italiano. De nada sirvió la racha de tres victorias previo a la caída con Cobresal y el Popular se quedó sin copas internacionales para este 2026.

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¿Un 2026 sin Ortiz?

Comenzar el 2026 con otro DT ya que Ortiz fracasó rotundamente en 2025. Eso pensaron los hinchas, pero nada de eso ocurrió.

A pesar del duro inicio en Macul, Blanco y Negro optó por darle continuidad al trabajo del “Tano” y ni en los amistosos de pretemporada logró convencer generando aún más cuestionamientos de cara al inicio del campeonato. Cayó ante Alianza Lima por 3 a 2 y solo en penales pudo imponerse ante Olimpia y Peñarol.

El inicio de la Liga de Primera 2026 fue para el olvido: 3 a 1 ante un Deportes Limache que ya parece una especie de “papá de Colo Colo”, pero luego de eso vinieron tres triunfos justo en la previa al Superclásico en el Monumental: el partido que no se puede perder por ningún motivo. ¿Qué pasó? cayó ante la U de “Paqui” que no le había ganado literalmente a nadie y, de hecho, fue despedido al partido subsiguiente.

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Luego de ello vinieron tres triunfos más (otra vez la maldición del tres), hasta que llegó el día de festejar el aniversario 101 frente a un Palestino muy alicaído de la mano de la “Nona” Muñoz. De hecho, se decía que ese sería el último partido del exDT de Universidad de Concepción. ¿Resultado? 1 a 0 de los “Árabes” y se salvó nomás la “Nona”. Al partido siguiente fue despedido tras caer ante el colista Deportes Concepción. Inexplicable.

Y así llegamos al presente donde la maldición del tres otra vez penó a los Albos. Victoria 2 a 1 sobre U. de Conce, luego un 3 a 1 sobre el “León de Collao” y antes un contundente 3 a 1 sobre los “Piratas” por Liga de Primera. Eso hasta que debieron viajar este miércoles a la IV Región donde se inclinaron por la mínima, desechando la chance de clasificar a falta de una fecha y, nuevamente, demostrando que Fernando Ortiz no se la ha podido en ningún partido importante y, peor aún, nunca ha podido ganar más de tres partidos al hilo.

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DATOS CLAVE

Fernando Ortiz mantiene una racha negativa sin ganar clásicos ni duelos definitorios en el club.

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El técnico argentino nunca ha logrado ganar más de tres partidos consecutivos durante su proceso.