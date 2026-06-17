Los 5 jugadores más valiosos de la Liga de Primera 2026 tras el cierre de la primera rueda

La actualización de Transfermarkt tras el primer semestre movió el mercado: hubo alzas, caídas y cambios importantes en la valorización de los jugadores del fútbol chileno.

La primera rueda de la Liga de Primera 2026 llegó a su fin y dejó un panorama claro tanto en lo futbolístico como en lo económico. El rendimiento de varios jugadores no solo marcó diferencias dentro de la cancha, sino que también se reflejó directamente en su valorización de mercado.

Como es habitual, la actualización de Transfermarkt tras este primer tramo del torneo permite ver quiénes han sido los más influyentes y qué futbolistas lograron subir —o bajar— su cotización en el fútbol chileno.

El mercado, en ese sentido, volvió a moverse con fuerza en la parte alta, dejando subidas, caídas y un panorama donde aparecen jugadores de Universidad de Chile, Colo Colo, Universidad Católica y O’Higgins entre las principales figuras del ranking.

En Bolavip Chile te contamos cómo quedaron los valores de las principales figuras del fútbol chileno tras esta primera rueda.

Así quedó el ranking tras la actualización de mercado:

1. Justo Giani – €3,0 millones (+€500 mil)

El delantero de Universidad Católica es el principal protagonista de la actualización. ¿La razón? Justo Giani es el jugador más valioso del campeonato y el que más creció en la última revisión.

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2. Lucas Assadi – €2,0 millones (-€500 mil)

Uno de los nombres más proyectables del fútbol chileno tuvo un ajuste negativo tras no tener un buen arranque con la Universidad de Chile de la mano de Fernando Gago.

3. Maximiliano Romero – €2,8 millones (+€300 mil)

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El delantero argentino de Colo Colo continúa ganando terreno en el mercado y gracias a sus goles fue uno los jugadores que más crece dentro del grupo alto del torneo.

4. Francisco González – €2,0 millones (sin cambios)

El futbolista y gran figura de O’Higgins mantiene su valoración y se consolida entre los que tienen mejor tasación.

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5. Javier Altamirano – €2,0 millones (-€300 mil)

Al igual que Lucas Assadi, Javier Altamirano sufre un ajuste a la baja por su poco protagonismo en este 2026, aunque se mantiene dentro de los cinco jugadores más valiosos.

Revisa el ranking completo acá: