Marcelo Ramírez elige al mejor arquero de la Fecha 15 en la Liga de Primera: “Resuelve bien”

El ex portero de la Selección Chilena elige al mejor portero en la Fecha 15 de Liga de Primera 2026 y sorprende con su elección.

La primera rueda de la Liga de Primera 2026 es historia, pese a que este jueves 18 de junio se va desarrollar un compromiso pendiente entre Universidad de Chile y O’Higgins de Rancagua en el Estadio Nacional.

Como es de costumbre, con el término de la primera rueda vienen los balances y, en esa línea, en Todos Somos Técnicos eligieron a los mejores jugadores en sus respectivos puestos de la Fecha 15 y hubo varias sorpresas.

Para la elección de portero hubo tres opciones: Gabriel Maureira de Colo Colo, Omar Carabalí de O’Higgins y Tomás Ahumada de Audax Italiano. ¿El primero en elegir? Marcelo Ramírez, ex arquero de la Selección Chilena.

Rambo Ramírez se queda con Maureira este primer semestre. | Foto: Photosport

“Yo voy a ir con Gabriel Maureira. Partido a partido demuestra que es para un equipo grande: le llegan muy poco y resuelve bien. Eso es ser arquero de equipo grande”, dijo sobre el joven portero que tomó protagonismo en Colo Colo.

Maureira jamás pensó que iba a ser titular esta temporada bajo las órdenes de Fernando Ortiz, pero la fea lesión que sufrió Fernando de Paul le abrió la posibilidad, la tomó y ahora pareciera que no va a soltar la titularidad en el arco albo.

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¿Se mantendrá para el segundo semestre? Diversos reportes aseguran que el técnico de los albos de igual manera buscará un portero con experiencia para la segunda mitad del año para que le pelee el puesto a Maureira.

En síntesis

Gabriel Maureira fue nominado entre los mejores porteros de la Fecha 15 en 2026.

Universidad de Chile jugará un partido pendiente contra O’Higgins el jueves 18 de junio.

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