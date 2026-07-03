El DT de Universidad de Chile podrá contar con Maximiliano Guerrero, que ya cumplió sus dos fechas de suspensión en Copa Chile.

Universidad de Chile se alista para volver a la acción: visitará a Santiago Wanderers por la fase de grupos de Copa Chile. En dicho compromiso, el cuadro laico necesita sumar de a tres puntos.

Y para ello, Fernando Gago contará con un importante regreso. El entrenador argentino, que ya ejerce sus funciones tras su problemas cardiacos, recuperó a una de sus piezas estelares.

Tras cumplir sus dos fechas de castigo por el certamen en disputa, Maximiliano Guerrero está habilitado para sumar minutos en Valparaíso. Dependerá del cuerpo técnico su eventual utilización.

Cabe consignar que en el empate 3-3 ante Unión La Calera en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar, el oriundo de La Serena recriminó al juez principal con insultos y fue sancionado por el Tribunal de Disciplina.

¿Será desde el arranque en el puerto? Ello dependerá del DT, ya que Elías Rojas e Ignacio Vásquez respondieron mientras se ausentó. Tendrá que luchar por un puesto en la titularidad.

Maximiliano Guerrero ya cumplió su castigo en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile recupera a figura titular

Durante esta temporada, Maximiliano Guerrero ha jugado una totalidad de 24 enfrentamientos con la camiseta azul. En ellos, logró anotar ocho goles y entregar cuatro asistencias.

Con su retorno, Universidad de Chile se prepara para su encuentro contra Santiago Wanderers por Copa Chile. Se realizará el domingo 5 de julio, desde las 12:30 horas, en el Estadio Elías Figueroa Brander.