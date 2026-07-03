El DT de Universidad de Chile advirtió que habrán modificaciones para la visita al puerto de Valparaíso. No entregó nombres.

Universidad de Chile cuenta los días para enfrentar a Santiago Wanderers por la fase de grupos de Copa Chile. Para dicho compromiso, el cuerpo técnico estudiantil planea cambios.

¿Cuáles? Fernando Gago entregó pistas sobre la lista de citados que tendrá contra el elenco de Valparaíso. El entrenador adelantó que habrán retornos para la visita al puerto caturro.

Al ser consultado sobre la situación médica del plantel y eventuales regresos para este encuentro, el DT argentino fue tajante. No reveló nombres, pero lo confirmó: habrán sorpresas.

“Con respecto a los jugadores lesionados, mañana voy a terminar de definir quién va a estar convocado y quién no, hay algunos jugadores que volverán a estar en citación“, comenzó indicando en conferencia de prensa.

Luego, manteniendo bajo reserva las identidades, agregó: “A partir de eso, también hablando con los médicos y viendo la sensación del futbolista, veremos quién está disponible”.

Fernando Gago prepara la visita de Universidad de Chile a Santiago Wanderers. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile visitará a Santiago Wanderers

A su vez, el estratega tuvo palabras para el duelo contra la escuadra de Primera B. Será clave para las aspiraciones de ambas instituciones en el grupo D del certamen nacional.

“Entendemos que es un partido importante para las aspiraciones que tenemos nosotros, de tener la identidad de juego que tenemos, la forma de jugar que deseamos”, comentó.

“En el último partido no me fui tan conforme en algunos aspectos, hay cosas para mejorar y seguir potenciando. A partir de eso trabajaremos en el partido que viene, que es un rival que intenta, que juega bien y tiene su trabajo“, cerró.