Diego Ulloa da la cara tras el desastre de Rancagua de Colo Colo ante O’Higgins: “Me emputece mucho”

El lateral izquierdo de Colo Colo abordó la derrota del Cacique ante O'Higgins por Copa Chile y pidió perdón por el resultado.

Colo Colo sufrió un verdadero desastre en su visita a Rancagua el día de ayer por Copa Chile, donde el Cacique cayó 1-4 ante O’Higgins y no pudo asegurar su boleto a los octavos de final del certamen nacional.

Uno que dio la cara tras el pitazo final fue Diego Ulloa, quien conversó con TNT Sports al borde de la cancha y apuntó: “Fue un partido duro, complicado, y se vio reflejado en el resultado. Son detalles que tenemos que mejorar y que generalmente no nos pasan. Estamos claros qué es lo que tenemos que mejorar”, dijo.

Colo Colo sufrió en Rancagua. | Foto: Photosport

Ulloa, sin asco, disparó tras la vergüenza que pasaron los albos en Rancagua: “Estoy muy molesto, porque no estoy acostumbrado a perder, me emputece mucho. Hay que levantar la cara y pedirle perdón al pueblo colocolino”.

“Nada nos quiebra, mentalmente estamos muy fuertes, pero hay que mejorar los detalles para que no vuelvan a pasar. Aunque vayamos primeros, esto no puede pasar y lo vamos a mejorar, somos muy trabajadores”, agregó en el cierre.

Así las cosas, el Cacique tendrá una nueva oportunidad de abrochar los octavos de final de la Copa Chile el próximo lunes, día en donde deberán recibir en el Estadio Monumental la visita de Deportes Recoleta por la Fecha 5.

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En síntesis

Colo Colo perdió 1-4 frente a O’Higgins en su visita a Rancagua por Copa Chile.

El futbolista Diego Ulloa pidió perdón a la hinchada alba tras la dura derrota sufrida.

El Cacique recibirá a Deportes Recoleta el próximo lunes en el Estadio Monumental.