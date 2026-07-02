El volante de Colo Colo se mostró muy molesto tras la derrota por 4-1 en la visita a O'Higgins y apuntó a las decisiones del técnico albo.

Este jueves Colo Colo sufrió su primera derrota en la Copa Chile 2026 y fue por goleada, pues el Cacique se inclinó por 4-1 ante O’Higgins de Rancagua en el Estadio El Teniente.

En una fría noche en la Sexta Región, los albos sucumbieron frente al Capo de Provincia, donde al equipo que dirige Fernando Ortiz no le salió nada.

Principalmente porque envió un equipo alternativo para darle descanso a algunos de los titulares, sumado también las siete bajas por lesiones y suspensión.

Uno que no quedó para nada conforme con lo ocurrido en Rancagua fue el volante Víctor Felipe Méndez, quien pareciera que disparó contra esta decisión del técnico argentino, pues cree que dieron ventaja.

“O’Higgins jugó prácticamente con todos sus jugadores titulares, es un equipo muy difícil, sabíamos que tienen jugadores muy desequilibrantes y que de local son muy fuertes”, lanzó en zona mixta.

“Si tú sabes que el equipo al que enfrentas juega con sus jugadores titulares, no hay que menospreciar y entonces por ahí pasó. Es un resultado que nos deja con una sensación muy amarga, porque veníamos mostrando un buen fútbol y hoy no salió nada de lo que trabajamos”, continuó haciendo sus descargos.

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Víctor Felipe Méndez fue de los pocos titulares que enfrentó este jueves ante O’Higgins. (Foto: Colo Colo)

Respecto a la nueva posibilidad que tendrán en el próximo partido de asegurar la clasificación a la siguiente fase, Méndez se volvió a quejar por dejar pasar la oportunidad de haberlo hecho esta misma noche.

“Hoy también teníamos la posibilidad de poder asegurar la clasificación, es un resultado muy triste por lo que veníamos haciendo. Estoy con una calentura tremenda porque creo que no merecimos este resultado”, indicó.

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“Ellos jugaron con los jugadores titulares, entonces tu no puede dar ventaja en ese sentido. Eso nos pasó la cuenta, veníamos muy bien y la verdad que hoy con dos o tres cambios no pudimos encontrar el juego que veníamos mostrando”, insistió el valdiviano.

En síntesis