Fue parte de la Generación Dorada, salió campeón con la U y ahora tiene nuevo club en la Primera B

El experimentado defensor vuelve a ser noticia y tendrá un nuevo desafío en la Primera B para la segunda parte de la temporada.

La temporada 2026 de la Primera B está en pleno mercado de fichajes y varios equipos comienzan a mover sus piezas con el objetivo de fortalecer sus planteles para la segunda parte del campeonato.

Uno de los clubes que busca levantar su rendimiento es Unión San Felipe, elenco dirigido por Juan José Luvera que actualmente marcha en la decimotercera posición con 16 unidades.

En ese escenario, en las últimas horas apareció un nombre conocido para el fútbol chileno y que trae consigo una extensa trayectoria dentro del balompié nacional.

Unión San Felipe sorprende con el fichaje de Cristian “Banana” Suárez

El cuadro aconcagüino anunció oficialmente la incorporación de Cristian Suárez como nuevo refuerzo para afrontar la segunda parte de la temporada.

El “Banana”, como es conocido, llega tras su paso por Deportes Concepción y suma un amplio recorrido en el fútbol nacional, donde también vistió camisetas importantes como la de Universidad de Chile, club donde fue campeón del Apertura 2014, la Supercopa 2015 y la Copa Chile 2015.

Suárez vistiendo la camiseta del Romántico Viajero | FOTO: Martin Thomas/Photosport

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Además, el defensor fue parte de los inicios de la denominada Generación Dorada, tras integrar el plantel de la Selección Chilena Sub 20 que obtuvo el histórico tercer lugar en el Mundial de Canadá 2007.

🤍❤️ Hay regresos que siempre emocionan.



Cristian Suárez vuelve a Unión San Felipe y se incorpora al plantel albirrojo para esta nueva etapa.



Bienvenido nuevamente y mucho éxito! #UNÍDOS pic.twitter.com/a3CafWbha0 — CD Unión San Felipe (@USanFelipeSADP) July 1, 2026

Ahora, a sus 39 años, Suárez buscará aportar experiencia y liderazgo en Unión San Felipe, en un movimiento que vuelve a sacudir el mercado de la división de plata del fútbol chileno.