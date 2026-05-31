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Liga de Primera

Tras Deportes Limache vs. Coquimbo Unido: Así marcha la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

La jornada de día domingo en la Liga de Primera se abrió con un partidazo y hay movimientos en la tabla de posiciones.

Guerra de goles en Quillota.
© PhotosportGuerra de goles en Quillota.

La acción de la Liga de Primera 2026 no se detiene y este domingo los fuegos los abrieron Deportes Limache y Coquimbo Unido, quienes protagonizaron un verdadero partidazo en el sintético de Quillota.

El cuadro de la Región de Valparaíso arrancó ganando con gol de Vicente Álvarez, pero un gol en contra y otra conquista de Alejandro Camargo adelantaron a los piratas. Si bien Gonzalo Sosa emparejó en el 53, Nicolás Johansen rápidamente puso el 3-2 final en el minuto 61.

Coquimbo derrotó a Deportes Limache en Quillota. | Foto: Photosport

Coquimbo derrotó a Deportes Limache en Quillota. | Foto: Photosport

Cabe recordar que la Fecha 14 de la Liga de Primera se inició el viernes pasado con la victoria de Ñublense sobre Cobresal y la igualdad entre La Calera y Universidad de Concepción. El sábado, por otro lado, Colo Colo y la U se impusieron a La Serena y Deportes Concepción, respectivamente.

Con los tres puntos logrados ante Deportes Limache, Coquimbo Unido es el nuevo sublíder de la Liga de Primera 2026 con 23 puntos. Eso sí, podría ser superado por Huachipato o Universidad Católica en un partido entre ambos que comienza en breve.

La penúltima fecha de la Liga de Primera se cerrará con el mencionado duelo entre acereros y cruzados, además de O’Higgins vs. Everton a las 5:30 de la tarde y Palestino ante Audax Italiano a las 8 de la noche de este domingo 31 de mayo.

¡LA TABLA!

Pos. Equipo PJ G E P GF GC DG Pts.
1Colo-Colo14110326121433
2Coquimbo Unido147252218423
3Huachipato137152117422
4Deportes Limache146352820821
5Ñublense145631617-121
6U. Católica136252719820
7U. de Chile13553138520
8Palestino136252120120
9Everton135441511419
10O’Higgins126151717019
11Univ. Concepción145451221-919
12La Serena144552024-417
13Audax Italiano134271720-314
14Cobresal144191926-713
15Concepción143291121-1011
16U. La Calera143291226-1411
Felipe Aguilar
Felipe Aguilar
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