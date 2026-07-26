“Impresionante”: El jugador que dejó shockeado a Gonzalo Fouillioux en el UC vs. Deportes La Serena

El destacado periodista nacional alabó el nivel de un jugador de Deportes La Serena en el vibrante empate ante la UC.

Universidad Católica y Deportes La Serena protagonizaron un verdadero partidazo el día de ayer en el Claro Arena, donde ambos equipos repartieron puntos tras un vibrante empate 3-3 que alejó al conjunto cruzado de la punta de la Liga de Primera.

Si bien la UC se puso 2-0 en el marcador y todo indicaba que sería un cómodo triunfo, el cuadro papayero reaccionó con buen fútbol y amor propio para ponerse 3-2 arriba. Lamentablemente, en el último minuto, sufrieron un gol en contra tras un rebote en un tiro libre.

Una de las grandes figuras que tuvo el encuentro fue, por lejos, Gonzalo Figueroa, jugador que no estaba en el radar de nadie y se anotó dos golazos, además de ser el alma de Deportes La Serena en el segundo tiempo.

Figueroa amargó a la UC. | Foto: Photosport

La actuación del argentino no pasó desapercibida para Gonzalo Fouillioux, periodista de TNT Sports quien reaccionó en Redes Sociales: “¿De dónde sacaron a este Figueroa? Impresionante el impacto en el partido”, exclamó.

Lo cierto es que Gonzalo Figueroa no estaba en el radar de nadie y antes de llegar a Chile había defendido equipos como Deportivo Armenio, que no son precisamente primera, segunda o tercera línea del fútbol trasandino.

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Ahora, Deportes La Serena se ilusiona con un jugador que llegó y demostró en su primer partido, siendo la gran figura de la jornada y amargando a Universidad Católica en el imponente Claro Arena.

En síntesis

Universidad Católica y Deportes La Serena empataron 3-3 en el Claro Arena.

Gonzalo Figueroa anotó dos goles en su destacado debut con Deportes La Serena.

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