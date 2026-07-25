Este sábado, la Universidad Católica se medirá ante Deportes La Serena en un atractivo compromiso válido por la fecha 16 de la Liga de Primera.
¿Cómo llegan los equipos?
- Universidad Católica: Los Cruzados llegan a este encuentro ubicados en el segundo lugar de la tabla de posiciones. El cuadro precordillerano busca sumar de a tres para mantenerse en la parte alta del torneo, mientras mantiene un ojo puesto en su próximo desafío por los octavos de final de la Copa Libertadores.
- Deportes La Serena: El conjunto granate se presenta en el duodécimo puesto con 18 puntos. Los serenenses necesitan imperiosamente una victoria para escalar en la clasificación y acortar la distancia de cinco unidades que los separa de los puestos de acceso a la Copa Sudamericana.
¿Dónde ver EN VIVO?
El partido será transmitido en televisión por la señal de TNT Sports Premium. De manera online, el encuentro se podrá seguir en directo a través de la plataforma de streaming Max.