La UC vuelve a la Liga de Primera con la obligación de seguir siendo el escolta de Colo Colo.

Este sábado, la Universidad Católica se medirá ante Deportes La Serena en un atractivo compromiso válido por la fecha 16 de la Liga de Primera.

¿Cómo llegan los equipos?

Universidad Católica: Los Cruzados llegan a este encuentro ubicados en el segundo lugar de la tabla de posiciones. El cuadro precordillerano busca sumar de a tres para mantenerse en la parte alta del torneo, mientras mantiene un ojo puesto en su próximo desafío por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Los Cruzados llegan a este encuentro ubicados en el de la tabla de posiciones. El cuadro precordillerano busca sumar de a tres para mantenerse en la parte alta del torneo, mientras mantiene un ojo puesto en su próximo desafío por los octavos de final de la Copa Libertadores. Deportes La Serena: El conjunto granate se presenta en el duodécimo puesto con 18 puntos. Los serenenses necesitan imperiosamente una victoria para escalar en la clasificación y acortar la distancia de cinco unidades que los separa de los puestos de acceso a la Copa Sudamericana.

¿Dónde ver EN VIVO?

El partido será transmitido en televisión por la señal de TNT Sports Premium. De manera online, el encuentro se podrá seguir en directo a través de la plataforma de streaming Max.