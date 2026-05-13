El Cacique visita a los Piratas este miércoles por la cuarta fecha de la Copa de la Liga, donde podría abrochar su clasificación a semifinales.

Este miércoles hay un partidazo por la Copa de la Liga 2026, pendiente por la cuarta fecha del Grupo A, donde Coquimbo Unido recibe a Colo Colo en una verdadera final por el paso a semifinales.

Los Piratas, vigentes campeones del fútbol chileno, necesitan ganar para recuperar el primer lugar en la tabla de posiciones, pues el domingo empataron 2-2 con Huachipato y quedaron en la segunda ubicación con ocho puntos.

Mientras que el Cacique es el líder con 10 unidades tras golear por 3-1 a Deportes Concepción, por lo que un triunfo esta jornada les bastaría para asegurar el paso a la siguiente fase, restando todavía una fecha.

Cabe recordar que a semifinales solo clasifica el primero de cada grupo, donde hasta ahora O’Higgins es el primero en instalarse en dicha fase, luego de ganar el Grupo C.

Para esta noche, el entrenador Fernando Ortiz de Colo Colo dispondrá de varios cambios, especialmente con un inédito y joven tridente en ofensiva, buscando sorprender a los aurinegros.

Hace una semana y media Colo Colo venció por 3-1 a Coquimbo Unido por la Liga de Primera. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

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¿A qué hora es el partido de Coquimbo Unido vs. Colo Colo?

El partido entre Coquimbo Unido y Colo Colo se disputa este miércoles 13 de mayo a las 19:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

¿Qué canal transmite este partido?

Este partido será transmitido en vivo y en directo por TNT Sports Premium y en streaming por la plataforma de pago HBO Max.

En síntesis

Colo Colo juega contra Coquimbo este miércoles 13 de mayo a las 19:00 horas .

juega contra Coquimbo este a las . El partido será transmitido por TNT Sports Premium y la plataforma streaming HBO Max .

y la plataforma streaming . Colo Colo lidera el Grupo A con 10 unidades frente a los 8 de Coquimbo.