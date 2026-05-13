Formación confirmada de Colo Colo: ¡Con patrulla juvenil ante Coquimbo Unido!

Fernando Ortiz apostó por una joven formación para ir a buscar la clasificación a semifinales de la Copa de la Liga frente a Coquimbo Unido.

Colo Colo confirmó su sorpresiva formación para enfrentar a Coquimbo Unido por el duelo pendiente de la fecha 4 del Grupo A de la Copa de la Liga. En un duelo clave para buscar la clasificación a semifinales, el técnico Fernando Ortiz decidió apostar por una oncena cargada de juveniles y con un promedio de edad de apenas 23 años.

Las complicaciones físicas de Maximiliano Romero, Javier Correa y Claudio Aquino obligaron al entrenador albo a mover profundamente el equipo para el compromiso que se disputará en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Fernando Ortiz movió varias piezas para enfrentar a Coquimo Unido.

Es por esta razón que serán varios los jóvenes formados en Macul que tendrán su oportunidad desde el primer minuto ante los Piratas, donde destaca la presencia de Gabriel Maureira en el arco y el tridente ofensivo compuesto por Francisco Marchant, Yastin Cuevas y Leandro Hernández.

De esta manera, el Cacique formará con Gabriel Maureira en el arco; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa en defensa; Álvaro Madrid, Tomás Alarcón y Víctor Felipe Méndez en mediocampo; Francisco Marchant, Yastin Cuevas y Leandro Hernández en delantera.

La 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥 de los albos para el partido por la Copa De La Liga ante Coquimbo Unido, es presentada por @jugabet_cl 🤟🏻⚪️⚫️ pic.twitter.com/yjwNHL9q7c — Colo-Colo (@ColoColo) May 13, 2026

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¿A qué hora y quién transmite?

El compromiso entre albos y aurinegros arranca a las 19:00 horas y contará con transmisión por TNT Sports Premium, además de HBO Max vía streaming.

Mientras que toda la transmisión MINUTO A MINUTO podrás seguirla en vivo en el relato de Bolavip Chile.