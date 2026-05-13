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Copa de La Liga

Copa de La Liga EN VIVO y en directo | Coquimbo vence parcialmente por la mínima a Colo Colo

Albos y "Piratas" se enfrentan esta tarde en el Francisco Sánchez Rumoroso.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO EN EL SÁNCHEZ RUMOROSO!

Coquimbo Unido se va al descanso en ventaja sobre los Albos. El "Pirata" lo gana por la mínima y se está quedando con el liderato del Grupo A de la Copa de La Liga.

45': Se juegan tres más en la IV Región

El árbitro adicionó tres minutos más tras cumplirse el tiempo reglamentario.

39': ¡LO BUSCÓ MARCHANT DESDE TIRO LIBRE!

Francisco Marchant se puso frente al balón para ejecutar un tiro libre que se terminó yendo por sobre el horizontal del arco que defiende el "Mono".

35': ¡¡¡GOOOOOOOOOOL DE COQUIMBO!!!

Coquimbo Unido logra abrir la cuenta al minuto 35'. Tras un córner bien ejecutado, Luis Riveros cabeceó y batió al meta albo para abrir la cuenta.

¡COQUIMBO LO GANA POR LA MÍNIMA!

32': ¡AVISÓ EL LOCAL!

Gran remate de tiro libre que casi desvía Glaby pro Gabriel Maureira estuvo atento para contener el grito de gol del "Barbón".

25': Se enfría el partido

El encuentro sigue 0 a 0 y los equipos no se hacen daño. Las más claras, eso sí, han corrido por parte de los Albos.

19': Marchant buscó a Cuevas sin éxito

Francisco Marchant intentó habilitar a Yastin Cuevas aunque el pase fue sin éxito. Colo Colo busca el primero a como dé lugar.

14': Avisó Coquimbo pero sin peligro

Los "Piratas" llegaron al área aunque sin complicar mucho a los Albos. Despeje de Jeyson Rojas y lateral para el elenco dueño de casa.

11': ¡ERA OLÍMPICO!

Tras un córner desde la izquierda de Tomás Alarcón, el balón casi se cuela en el arco del "Mono" Sánchez quien apenas logró sacarlo de la línea.

9': Mala salida del "Mono" Sánchez

Coquimbo se salva por poco. Centro de Colo Colo y una mala salida del "Mono" Sánchez deja botando el balón. De suerte lo despejó la defensa del local.

4': COLO COLO TUVO EL PRIMERO

Luego de una llegada profunda de los Albos, Tomás Alarcón sacó un potente remate que fue desviado por la defensa en doble instancia. Avisó el Cacique.

0': ¡ARRANCA EL PARTIDO EN EL SÁNCHEZ RUMOROSO!

Coquimbo Unido, el local, mueve la pelota de izquierda a derecha en su pantalla. El "Cacique" en tanto va por la clasificación en caso de conseguir una victoria.

¡EQUIPOS EN LA CANCHA!

Colo Colo sale a la cancha del Sánchez Rumoroso de tenida tricolor, mientras que el local viste de aurinegro.

¡Todos los ojos puestos en Franco Garrido!

Hoy puede ser un día histórico para Colo Colo y el fútbol chileno: Franco Garrido Caszely, nieto de Carlos Caszely, irá al banco de suplentes en el duelo entre Albos y "Piratas" por la Copa de La Liga.

La llegada del King

Así llegó Arturo Vidal al Sánchez Rumoroso, quien hoy no será titular ante los "Piratas" y esperará su chance desde el banco.

¡EL ONCE DEL PIRATA!

¡FORMACIÓN DEL CACIQUE!

¡BIENVENIDOS, AMIGOS Y AMIGAS DE BOLAVIP!

Colo Colo viajó hasta el Sánchez Rumoroso en busca de la clasificación a las semifinales de la Copa de La Liga. Un triunfo los dejará listos entre los cuatro mejores del certamen.

Colo Colo se verá las caras ante Coquimbo Unido en el Sánchez Rumoroso. (Foto: Photosport)
Colo Colo se verá las caras ante Coquimbo Unido en el Sánchez Rumoroso. (Foto: Photosport)

Colo Colo vuelve a la cancha este miércoles para afrontar un duelo clave frente a Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en un compromiso pendiente correspondiente a la cuarta fecha de la Copa de la Liga. El “Cacique” necesita sumar para asegurar su presencia en las semifinales del certamen.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz llega en un buen momento luego de reaccionar ante Deportes Concepción y recuperar terreno en el Grupo A. Los albos saben que una victoria en el norte puede dejarlos muy cerca del objetivo y consolidar el repunte futbolístico que han mostrado en las últimas jornadas.

Eso sí, el Popular tendrá bajas sensibles para este encuentro. Maximiliano Romero quedó fuera por lesión y Javier Correa llega entre algodones, por lo que el Tano apostará por varios jóvenes en ofensiva, incluyendo a Franco Garrido, nieto de Carlos Caszely, quien aparece como una de las grandes novedades en la convocatoria.

El encuentro entre Colo Colo y Coquimbo Unido se disputará este miércoles 13 de mayo a partir de las 19:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Sigue acá los detalles MINUTO A MINUTO

Bastián Gómez
Bastián Gómez
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