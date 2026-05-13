19:37hs 35': ¡¡¡GOOOOOOOOOOL DE COQUIMBO!!!

Coquimbo Unido logra abrir la cuenta al minuto 35'. Tras un córner bien ejecutado, Luis Riveros cabeceó y batió al meta albo para abrir la cuenta.

¡COQUIMBO LO GANA POR LA MÍNIMA!