Colo Colo vuelve a la cancha este miércoles para afrontar un duelo clave frente a Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en un compromiso pendiente correspondiente a la cuarta fecha de la Copa de la Liga. El “Cacique” necesita sumar para asegurar su presencia en las semifinales del certamen.
El equipo dirigido por Fernando Ortiz llega en un buen momento luego de reaccionar ante Deportes Concepción y recuperar terreno en el Grupo A. Los albos saben que una victoria en el norte puede dejarlos muy cerca del objetivo y consolidar el repunte futbolístico que han mostrado en las últimas jornadas.
Eso sí, el Popular tendrá bajas sensibles para este encuentro. Maximiliano Romero quedó fuera por lesión y Javier Correa llega entre algodones, por lo que el Tano apostará por varios jóvenes en ofensiva, incluyendo a Franco Garrido, nieto de Carlos Caszely, quien aparece como una de las grandes novedades en la convocatoria.
El encuentro entre Colo Colo y Coquimbo Unido se disputará este miércoles 13 de mayo a partir de las 19:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.