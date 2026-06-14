Universidad Católica derrotó con categoría a Universidad de Concepción. La escuadra precordillerana no titubeó y venció 5-1 al elenco sureño en el fin de la primera rueda de la Liga de Primera.
Con tres goles de Fernando Zampedri (24′, 40′ y 60′), Cristián Cuevas (68′) y Justo Giani (80′), la UC consechó una alegría más en el Claro Arena. La visita descontó mediante lanzamiento penal de Jeison Fuentealba (45+4′).
De esta manera, Universidad Católica alcanzó la segunda posición con 26 puntos. Es decir, el cuadro de San Carlos de Apoquindo está a 10 unidades del actual líder del certamen local, Colo Colo.
Por su parte, Universidad de Concepción quedó relegada a la undécima ubicación con 19 puntos. Se alejó de clasificación a competencias internacionales, pero se mantiene a salvo de la parte baja.
Universidad Católica derrotó a U. de Concepción con tres goles de Fernando Zampedri. (Imagen: Photosport)
La tabla de posiciones de la Liga de Primera
|#
|Equipos
|PTS
|J
|G
|E
|P
|+/-
|Últimas
|1
|Colo Colo
|36
|15
|12
|0
|3
|17
|V V V V V
|2
|U. Católica
|26
|15
|8
|2
|5
|15
|V V D V D
|3
|Coquimbo
|24
|15
|7
|3
|5
|4
|E V E V D
|4
|Palestino
|24
|15
|7
|3
|5
|2
|V E V V D
|5
|Huachipato
|23
|15
|7
|2
|6
|1
|E D D V E
|6
|Everton
|22
|15
|6
|4
|5
|4
|D V E V V
|7
|Ñublense
|22
|15
|5
|7
|3
|-1
|E V E D D
|8
|Limache
|21
|15
|6
|3
|6
|7
|D D D D E
|9
|U. de Chile
|21
|14
|5
|6
|3
|5
|E V D V E
|10
|O’Higgins
|20
|14
|6
|2
|6
|-1
|E D D V V
|11
|U. de Concepción
|19
|15
|5
|4
|6
|-13
|D E E V D
|12
|La Serena
|18
|15
|4
|6
|5
|-4
|E D V D E
|13
|Audax Italiano
|16
|15
|4
|4
|7
|-3
|E E V D E
|14
|Dep. Concepción
|14
|15
|4
|2
|9
|-9
|V D V D V
|15
|Cobresal
|13
|15
|4
|1
|10
|-10
|D D D V D
|16
|U. La Calera
|12
|15
|3
|3
|9
|-14
|E E D D D