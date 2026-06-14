Universidad Católica logró imponerse en calidad de local y arrasó contra el elenco penquista en el Claro Arena.

Universidad Católica derrotó con categoría a Universidad de Concepción. La escuadra precordillerana no titubeó y venció 5-1 al elenco sureño en el fin de la primera rueda de la Liga de Primera.

Con tres goles de Fernando Zampedri (24′, 40′ y 60′), Cristián Cuevas (68′) y Justo Giani (80′), la UC consechó una alegría más en el Claro Arena. La visita descontó mediante lanzamiento penal de Jeison Fuentealba (45+4′).

De esta manera, Universidad Católica alcanzó la segunda posición con 26 puntos. Es decir, el cuadro de San Carlos de Apoquindo está a 10 unidades del actual líder del certamen local, Colo Colo.

Por su parte, Universidad de Concepción quedó relegada a la undécima ubicación con 19 puntos. Se alejó de clasificación a competencias internacionales, pero se mantiene a salvo de la parte baja.

Universidad Católica derrotó a U. de Concepción con tres goles de Fernando Zampedri. (Imagen: Photosport)

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

# Equipos PTS J G E P +/- Últimas 1 Colo Colo 36 15 12 0 3 17 V V V V V 2 U. Católica 26 15 8 2 5 15 V V D V D 3 Coquimbo 24 15 7 3 5 4 E V E V D 4 Palestino 24 15 7 3 5 2 V E V V D 5 Huachipato 23 15 7 2 6 1 E D D V E 6 Everton 22 15 6 4 5 4 D V E V V 7 Ñublense 22 15 5 7 3 -1 E V E D D 8 Limache 21 15 6 3 6 7 D D D D E 9 U. de Chile 21 14 5 6 3 5 E V D V E 10 O’Higgins 20 14 6 2 6 -1 E D D V V 11 U. de Concepción 19 15 5 4 6 -13 D E E V D 12 La Serena 18 15 4 6 5 -4 E D V D E 13 Audax Italiano 16 15 4 4 7 -3 E E V D E 14 Dep. Concepción 14 15 4 2 9 -9 V D V D V 15 Cobresal 13 15 4 1 10 -10 D D D V D 16 U. La Calera 12 15 3 3 9 -14 E E D D D