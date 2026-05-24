El defensor albo intentó frenar una arremetida de Juan Francisco Rossel y terminó empujando el balón en propia meta.

Colo Colo comenzó abajo en el marcador en su visita a Universidad Católica. ¿Qué pasó? El conjunto de Macul sufrió un desafortunado autogol de Arturo Vidal en el Claro Arena.

En el minuto 8 del primer tiempo, Juan Francisco Rossel encaró al campeón de América y lo superó en velocidad para luego asistir al costado. Por ello, en su intento de rechazar el balón, el defensa albo envió el esférico a su propia meta.

Una situación que el oriundo de San Joaquín no pudo tolerar, por lo que se llevó los brazos al rostro inmediatamente. Es que no es la primera vez que anota en su arco durante esta temporada.

Cabe consignar que en la última jornada, que terminó en victoria 6-2 contra Ñublense en el Estadio Monumental, el histórico futbolista cabeceó la pelota y esta ingresó en su valla. Logró suspirar por el resultado final.

Arturo Vidal cometió un autogol en el duelo entre Colo Colo y Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

VIDEO: El autogol de Arturo Vidal en la visita de Colo Colo a la UC