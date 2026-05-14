La respuesta del presidente de la UdeC por posible regreso de Jeison Fuentealba a la U: “Dependerá de…”

El presidente del Campanil, Agustín Lorenzetti, se refirió a la posibilidad de una repesca desde el Centro Deportivo Azul.

Universidad de Concepción atraviesa un momento importante en la Liga de Primera 2026, con un plantel que lucha por no caer en los puestos de descenso a la Primera B.

Uno de los jugadores que ha sobresalido en el Campanil en la presente temporada es Jeison Fuentealba, quien partió por segunda vez a préstamo desde Universidad de Chile al cuadro de la Región del Biobío y su buen rendimiento en el mediocampo podría incluso significar su regreso a su club formador.

Incluso, hace algún tiempo se habló de que el “Romántico Viajero” buscaba ejecutar una cláusula de repesca establecida en el contrato del préstamo del futbolista de 23 años.

El préstamo de Jeison Fuentealba en la U. de Concepción dura hasta el 31 de diciembre de 2026 | FOTO: Marco Vázquez/Photosport

Universidad de Concepción fija una postura por Jeison Fuentealba

En conversación con el programa Arriba de la Pelota de Sabes Deportes, el presidente de la UdeC, Agustín Lorenzetti, se refirió a la opción de que Fuentealba vuelva al Centro Deportivo Azul (CDA).

“Si la solicitud de la U llegó, yo no atendí el teléfono (risas)”, señaló el dirigente, en un tono distendido al ser consultado por el futuro del volante.

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Además, destacó el rol que cumple Fuentealba dentro del plantel del Campanil: “Tanto Jeison (Fuentealba) como (David) Retamal ya le pasó esto y uno sabe que acá Jeison es nuestro comodín y está muy bien en el grupo, pero dependerá de él cuál es su idea”, agregó.

Finalmente, el mandamás de los Foreros expresó su deseo de continuidad del futbolista en el club. “Ojalá esté tan contento como nos dice siempre y se quede por aquí”, cerró.

Los números de Jeison Fuentealba en Universidad de Concepción

En la presente temporada, Jeison Fuentealba ha disputado 16 partidos con la camiseta de Universidad de Concepción, en los cuales ha convertido 4 goles y ha aportado con una asistencia.