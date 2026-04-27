Cristián Caamaño responde a la tocada de oreja de Justo Giani a la U: “Gana algo antes de chicanear”

Universidad de Chile se impuso por la cuenta mínima ante la Universidad Católica en lo que fue la edición 202° del Clásico Universitario, en la que gracias al solitario tanto de Juan Martín Lucero, los ‘Azules’ lograron quedarse con la victoria y sumar tres puntos claves.

Tras lo que fue este duelo, el atacante de la UC, Justo Giani dejó unas picantes declaraciones que sacaron ronchas en el clásico rival: “tenemos la suerte de jugar copa internacional. Hay otros equipos que tienen que esperar al otro fin de semana (para jugar), nosotros no”.

A lo que fueron estas declaraciones, el periodista Cristián Caamaño tomó la palabra en el programa ‘Puntapié Inicial’ de Radio Agricultura y respondió a los dichos del atacante de la UC.

“Yo le recomendaría a Giani, a diferencia de Zampedri por ejemplo, que si tiene espalda para decir lo que quiera en Chile, que lo ha ganado todo, porque es una figura de nuestro fútbol, lo mejor es guardar silencio muchas veces”, parte señalando Caamaño.

Caamaño le responde a Giani | Foto: Photosport

Siguiendo en aquello, el comunicador no duda en que estos dichos del jugador de la Universidad Católica fueron para endulzar el oído de los fanáticos de la ‘Franja’, pero que aquello no es la manera para ganarse el cariño de la gente en estos duelos.

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“Yo entiendo aquello de jugar un poquito y endulzar el oído del hincha, que debe estar amargado por la derrota, pero al final cuando tú quieres vender humo, se te devuelve rápidamente”, declaró.

Concluyendo, Caamaño le dejó un letal mensaje a Justo Giani, en que antes de andar ninguneando a su clásico rival, se preocupe de poder ganar algo en el fútbol chileno con la Universidad Católica.

“Mejor juegue mejor, en el primer tiempo no la tocó, en el segundo tiempo tuvo dos chances, dos cabezazos que fueron desviados y otro lo atajó Castellón, pero Giani, gana algo antes de chicanear al clásico rival”, cerró.

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