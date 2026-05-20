Atención UC: los tres titulares que están a una amarilla de perderse el duelo con Boca Juniors

La UC enfrenta una compleja situación disciplinaria, con tres titulares al borde de perderse el decisivo partido ante Boca Juniors en La Bombonera.

Universidad Católica atraviesa días decisivos en la Copa Libertadores 2026. El cuadro de la Franja se juega este jueves 21 gran parte de su clasificación a los octavos de final en la recta final de la fase de grupos del certamen continental.

En ese escenario, los Cruzados deberán enfrentar a Barcelona de Ecuador en el Claro Arena, en un compromiso que asoma como determinante para terminar como líderes del Grupo D e ir a buscar la clasificación ante Boca Juniors en La Bombonera.

Sin embargo, el técnico Daniel Garnero y su cuerpo técnico miran con preocupación una situación que podría complicarlos de cara al choque frente al Xeneize. ¿Qué ocurrió?

Justo Giani, Fernando Zuqui y Jhohan Valencia están al borde de la suspensión

Y es que la UC llega con tres futbolistas al límite en materia disciplinaria. Una nueva tarjeta amarilla podría transformarse en un verdadero dolor de cabeza para el entrenador argentino pensando en el trascendental duelo ante Boca.

Los tres titulares que están a una amonestación de perderse el compromiso frente al conjunto argentino son el delantero Justo Giani y los mediocampistas Fernando Zuqui y Jhojan Valencia.

En la UC prenden velas para que no le saquen amarillas a estos jugadores | FOTO Andres Pina/Photosport

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Cabe recordar que tanto Zuqui como Valencia se han convertido en piezas fundamentales en la mitad de cancha, mientras que Giani se ha consolidado como titular y ya sabe lo que es marcar en la presente edición de la Libertadores.

Ahora, los tres jugadores deberán afrontar el duelo ante el “Ídolo del Astillero” con máxima precaución para evitar una suspensión que los deje fuera de uno de los partidos más complejos e importantes de la temporada para el elenco precordillerano.

En resumen…

Universidad Católica enfrentará a Barcelona de Ecuador con tres jugadores al límite en materia disciplinaria: Justo Giani, Fernando Zuqui y Jhojan Valencia. Si reciben una tarjeta amarilla, quedarán suspendidos para el trascendental duelo ante Boca Juniors en La Bombonera.