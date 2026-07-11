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Hoy es el regreso de Conor McGregor, leyenda de UFC que vuelve en gloria y majestad al octágono más importante de la tierra. En frente, estará el siempre poderoso Max Holloway, quien quiere arruinar la fiesta del irlandés en su retorno.

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