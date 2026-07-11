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UFC 329 McGregor vs. Holloway EN VIVO: Mira acá el evento totalmente gratis

"The Notorius" vuelve en gloria y majestad a su casa. En BOLAVIP te contaremos todos los detalles de la velada estelar minuto a minuto.

¡VUELVE LA CAMINATA!

¡THE ONE AND THE ONLY YA CAMINA HACIA LA LONA!

Después de cinco años, The Notorius, The one and the only, el irlandés, Conor Mcgregor, regresa al octágono más importante del mundo. Conor McGregor ESTÁ DE REGRESO EN UFC.

THE BLESSED CAMINA AL OCTÁGONO

El bendecido ya inicia su caminata al octágono para medirse por segunda vez a The Notorius. ¿Quién saldrá con la mano en alto esta vez?

ZZZzzzzZZZzzzZZZ... BY PADDY PIMBLETT

¡QUÉ HICISTE, BUDDY!

Una locura total. Eso fue lo que hizo Paddy Pimblett frente a Benoit Saint Denis. En solo segundos, el inglés encajó una corbata peruana de locos y DURMIÓ al francés.

SAINT DENIS Y PADDY YA ESTÁN EN EL OCTÁGONO

En minutos, The Buddy y Sain-Denis estarán comenzando la guerra en la batalla coestelar de la noche. The one and the only viene en la siguiente... ¡ojo!

THE BUDDY YA VIENE AL OCTÁGONO.

Paddy Pimblett ya se prepara para subir a la lona y enfrentar a Benoit Saint-Denis. Se espera una batalla de alto impacto de principio a fin.

¡QUÉ LOCURA!

SANDHAGEN Y BAUTISTA DIERON CÁTEDRA DE PELEÓN

Cory Sandhagen y Mario Bautista dieron guerra. Finalmente, por decisión unánime, Bautista se quedó con el triunfo.

SANDHAGEN Y BAUTISTA SE ESTÁN DANDO Y NO CONSEJOS

THE BUDDY QUIERE DEJAR SU NOMBRE EN ALTO

LAS ESTRELLAS SE PREPARAN COMO QUIEREN...

Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh GUERRA TOTAL

¡BIENVENIDOS, AMIGOS DE BOLAVIP!

Hoy es el regreso de Conor McGregor, leyenda de UFC que vuelve en gloria y majestad al octágono más importante de la tierra. En frente, estará el siempre poderoso Max Holloway, quien quiere arruinar la fiesta del irlandés en su retorno.

SIGUE ACÁ TODO LO QUE QUEDA DE UFC MINUTO A MINUTO.

"The Notorius" vuelve en gloria y majestad para enfrentar a "The Blessed" en lo que podría ser la pelea del año.
© UFC"The Notorius" vuelve en gloria y majestad para enfrentar a "The Blessed" en lo que podría ser la pelea del año.

Este sábado 11 de julio, UFC regresa con un evento de alto impacto que ya rompió récords de taquilla.

Y es que el regreso de Conor McGregor al octágono en el evento UFC 329 tiene a todos los fanáticos de las MMA más que motivados, por lo que nadie quiere perderse ningún detalle de esta cartelera de alto impacto.

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En BOLAVIP te contaremos todos los detalles de lo que resta de esta cartelera estelar COMPLETAMENTE EN VIVO con los detalles del regreso de “The Notorius”, enfrentando nada menos que a otro gigante como Max Holloway.

Bastián Gómez
Bastián Gómez
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