Este sábado 11 de julio, UFC regresa con un evento de alto impacto que ya rompió récords de taquilla.
Y es que el regreso de Conor McGregor al octágono en el evento UFC 329 tiene a todos los fanáticos de las MMA más que motivados, por lo que nadie quiere perderse ningún detalle de esta cartelera de alto impacto.
En BOLAVIP te contaremos todos los detalles de lo que resta de esta cartelera estelar COMPLETAMENTE EN VIVO con los detalles del regreso de “The Notorius”, enfrentando nada menos que a otro gigante como Max Holloway.